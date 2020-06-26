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Kadınlar neden kendilerini güldüren erkeklerden hoşlanır komik erkekler zeki!

Karşı cinste daha çok, iyi bir dış görünüş ya da statü arıyor olabilirsiniz. Ancak komik erkeklerle sevgili olmak için birçok geçerli sebep var!

Kadınlar neden kendilerini güldüren erkeklerden hoşlanır komik erkekler zeki!
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Günümüzde kadın ve erkeklerin karşı cinste aradığı en önemli unsurun etkileyici bir dış görünüş olduğu gerçek. Fakat, dış görünüş hiçbir zaman tek başına bir şey ifade etmez. 'Kadınlar kendilerini güldüren erkeklerden hoşlanır' sözünü geçerli kılan, esprili erkeklerin hayatınızda olmasını gerektiren sebepler var. Komik erkeklerle çıkmak için geçerli 4 sebebi sıraladık!

Espri yetenek demektir!


Espri yeteneği her erkeğin sahip olabileceği bir kişilik özelliği değildir. Yolda gördüğünüz erkeklerin yarısından fazlası komik olabilmek için her şeyi yapmaya hazırdır! Espri yeteneği gelişmiş bir erkek bulduysanız, şanslısınız demektir.

Enerjinizi yükseltirler 

İlişkiler dönem dönem yorucu ya da sıkıcı olabilir. Bu nedenle çiftler farkında olmadan birbirlerini yıpratabilirler. Aranızda soğuk rüzgarlar eserken yapılan küçük bir espri, bir anda tüm gerilimi ortadan kaldırır. Bunu da en iyi yapan kişiler; komik erkeklerdir.

Zekiler!

Kaliteli bir mizah anlayışı, yaratıcı zeka ürünüdür. İyi espriler yapabilmek için hızlı kavrama ve analiz yeteneğine, pratik bir zekaya sahip olmanız gerekir. Komik bir erkekle çıkmak demek aynı zamanda zeki bir sevgilinizin olduğu anlamına da gelir.

Esprili erkekler yatakta daha iyi

Bunu biz değil, araştırmalar söylüyor. 44 kadın ile yapılan bir araştırma, komik partnerlere sahip kadınların daha güçlü orgazm yaşadığını ortaya koymuştur. Yani kaliteli espri anlayışı sadece kadınları etkilemekle kalmıyor, yatak odasında da doyuma ulaştırıyor.

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