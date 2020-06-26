Ev usulü karışık pizza nasıl yapılır parmaklarınızı yiyeceksiniz!

Evde pizza yapmak, zahmetli bir iş gibi görülse de aslında düşündüğünüzden çok daha kolay. Pizza yaparken hamurunu da kendiniz yaptığınızda ortaya çok güzel bir tat çıkacak. İnce hamurlu şahane bir pizza yapmak için ise bu tarifi denemelisiniz. Peki evde kolay pizza nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte püf noktalarıyla evde kolay pizza tarifi...

Evde pizza için gereken malzemeler

Hamuru için:

4-5 bardak un

2 kaşık kuru maya

Yarım kaşık tuz

2 bardak ılık su

1 yumurta

1 bardak yoğurt

1 çay bardağı süt

3-4 kaşık zeytinyağı

Alabildiğine un

Üzeri için:

Rendelenmiş mozzarella veya kaşar peyniri

Sucuk, mantar, zeytin ve istediğiniz her türlü malzeme

Pizza için domates sosu malzemeleri:

2 kaşık domates salçası veya kahvaltılık salça

1 kase ılık su

2 diş sarımsak

Baharatlar

Yapılışı:

Hamur malzemelerini karıştırın ve kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin. Üzerini streç film ile kapatıp 15-20 dakika dinlendirin. Mayalanan hamurunuzu tezgahın üzerine un serptikten sonra elinizele bastırarak açın. Pizza hamurunu açarken elinize unlamayı unutmayın. Pizza hamurunu tepsi boyutlarında açtıktan sonra tepsiyi yağlayıp yerleştirin. Çatal ile pizza hamurunu birkaç yerinden delin. Bu sayede kabarmayacak, her yanı eşit pişecek ve ince olacaktır. Üzerine pizza sosunun malzemelerini karıştırarak elde ettiğiniz karışımı iyice sürün. En üste ise pizza malzemelerini yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-30 dakika peynirler kızarıncaya kadar pişirin. Afiyet olsun...