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Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol 5 haftalık hamile olduğunu açıkladı!

Eşi Alişan, çocuğu ve bakıcısıyla trafik kazası geçiren Buse Varol, sosyal medya paylaşımıyla 5 haftalık hamile olduğu haberini verdi.

Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol 5 haftalık hamile olduğunu açıkladı!
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Şarkıcı Alişan, önceki gün eşi Buse Varol, 2 yaşındaki oğlu ve bakıcısının da bulunduğu araçla İzmir'e giderken kaza yaptı. Otobanda bariyerlere çarpıp 3 takla attıktan sonra 30 metre sürüklenen arabadan sağ çıkan çiftten Buse Varol, Instagram hesabından yayınladığı postla hamile olduğunu paylaştı.

"Bizi Burak ve karnımdaki 5 haftalık bebeğimin melekleri korudu"

Buse Varol, kaza sonrası Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Allah'a binlerce şükürler olsun, biz yeni bir hayata başladık. Allah evladıma, bana, eşime ve dadımıza bir şans daha verdi. İnanılmaz korkunç ve felaket dakikalar yaşadık. Bir daha yaşatmasın Allah'ım. Hiç kimseye.. Bu süreçte arayan, mesaj atan, DM'den yazan, bir şekilde bize ulaşmaya çalışıp, bizi merak eden herkese çok teşekkür ederim. Ne kadar çok sevenimiz varmış. Ne güzel insanlar biriktirmişiz. Ne kadar şükretsem de az kalır.Bizi Burak'ın ve karnımdaki 5 haftalık bebeğimin melekleri korudu buna eminim. Allah bizi resmen pamuklara sarıp korudu. Ufak tefek yaralarla atlattık. Ailelerimize bağışladı Allah.Yazacak çok şeyim var ama sığdıramam.Yanımızda olan herkesten Allah razı olsun."

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