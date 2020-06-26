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Çikolata soslu marble kek nasıl yapılır bir dilim yetmeyecek!

Çikolata soslu marble kek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Her dilimi mutluluk olan, yemeye doyamayacağınız çikolata soslu kek tarifi içerimizde!

Çikolata soslu marble kek nasıl yapılır bir dilim yetmeyecek!
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Lezzetiyle bildiğiniz tüm kekleri size unutturacak bir kek tarifiyle karşınızdayız. Tereyağıyla hazırlanan, puf gibi kabaran çikolata soslu marble kek favori tatlılarınızın yanına adını yazdıracak. Hazırlanışı oldukça pratik olan çikolata soslu keki misafirlerinizle keyifle tüketebilirsiniz. Peki çikolata soslu marble kek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tarifi...

Hamuru için:

6 adet yumurta(sarısı ve beyazı ayrılmış)
250 gram toz şeker
300 gram un
200 gram oda sıcaklığında tereyağı
100 ml.süt
30 gram kakao
1 tatlı kaşığı vanilya özütü
1/2 çay kaşığı tuz
1 paket kabartma tozu

Sosu için:

100 gram bitter çikolata
100 gram sıvı krema

Yapılışı:

Kekin harcını hazırlamak için: Oda ısısındaki tereyağını, şekeri ve vanilya özütünü bir kabın içine alın ve mikser yardımıyla krema kıvamına gelinceye kadar çırpın.
Üzerine yumurta sarılarını ilave edip, mikser ile 1 dakika daha çırpın. Son olarak karışıma sütü ekleyin ve bir miktar daha çırpın. Ayrı bir kabın içerisinde yumurta beyazlarını tuz ile beyaz ve katı bir kıvam alana kadar çırpın. Çırptığımız yumurta aklarını 3 seferde kek karışımına ilave edip, her defasında tahta kaşıkla alttan üstte doğru yumurta akını söndürmeden karıştırın.

Unu ve kabartma tozunu eleyerek ilave edip tahta kaşıkla yavaş bir şekilde karıştırın. 26 cm'lik bir kek kalıbını tereyağı ile yağlayıp kalıbın her yerini unluyoruz ve kek harcının yarısını ilave edip düzleştirin. Kalan yarısına kakaoyu eleyin ve tahta kaşık yardımıyla iyice karıştırın. Ardından kalıba aktarın. Bir bıçak yardımı ile kakaolu ve sade kek karışımını minik dokunuşlarla karıştırın. Keki önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında 40-45 dakika pişiriyoruz.

Çikolatalı sos için: Çikolatayı minik parçalar halinde doğrayın. Minik bir sos tenceresinin içerisinde kremayı ısıtın. Isınan kremayı çikolata parçalarının üzerine dökün ve bir kaşık yardımıyla karıştırarak çikolatanın erimesini sağlayın. Sos oda sıcaklığına gelince fırından çıkan ve soğuyan kekin üzerine dökün. Dilimleyerek servis edin.

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