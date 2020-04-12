Nasıl flört edilir arkadaşlık uygulamalarını deneyin!

Flört etmek her insan için pek kolay olmayabiliyor. Nasıl flört edilir bilmemek sizi utangaçlığa sürüklememeli. Aslında flört etmek düşündüğünüzden çok daha kolay olabilir. Yeni insanlarla tanışmak, flört etmek için o kadar çaba harcamanıza gerek yok. İşte tembel kızlar için flört etme kılavuzu!

Blog siteleri

Yeni bir blog açmak, insanlarla tanışmak için iyi bir seçenek olabilir. Tabii ki bloğunuzun ismi “bekar ve buluşmaya hazır” olarak yapın demiyoruz ama neredeyse herkesin bir blog hesabı vardır ve evet, insansanız da inanmasanız da insanlar bu sitelerde iletişim kuruyor. Burada önemli olan bloğunuzun tamamen kendinizi yansıtması.

Arkadaşlık uygulamaları

Her şeyde olduğu gibi ilişkilerde de insanların birbiriyle tanışma alışkanlıkları değişti. Bundan 20 yıl sonra muhtemelen çocuklarımıza müthiş bir tanışma hikayesi yerine arkadaşlık sitelerinde nasıl konuştuğumuzu anlatacağız. Evet dünyanın en romantik hikayesi olmayabilir, fakat şu anki yaşamımız bunu gerektiriyor.

Ve emin olun, 20 yıl sonra bu durum herkes için geçerli olduğu için hiç kimse bu durumu yadırgamayacaktır.

Tanıdığınız kişileri bir gözden geçirin

Birçoğumuz bunun olabileceğini düşünmese bile, zaten tanıyor olduğumuz iş arkadaşlarımız, okul arkadaşlarımız ya da arkadaşlarımızın arkadaşları ile biraz zaman geçirmek ortak nokta bulmakta zorlananlar için büyük bir umut. Sadece biraz şans vermeniz gerekiyor. Hem unutmayın, arkadaşlık ile başlayan ilişkilerin uzun sürme ihtimali çok daha yüksek.

Daha çok elbise giyin

Eğer dışarı çıkıyorsanız, elbise giyseniz iyi edersiniz. Bu aslında iyi tutulan bir sır fakat elbise giymek çok daha kolaydır çünkü kıyafetlerinizi eşleştirmek zorunda kalmazsınız. Sadece tek bir şey giyerek bütün gözleri üzerinize toplayabilirsiniz.

Gözlerinizle flört edin

Birçok kadın bir erkekle bir konuşma başlatmaya ya da flört eden ilk kişi olmaya çekinir. Bunun da bir yolu var hanımlar, biliyorsunuz ki gözler kalbin aynasıdır. Gözleriniz ile flört edebilirsiniz. Hoşlandığınız kişiyle flört etmek için bakışlarınızı ona doğru yöneltin ve göz kontağı kurun, göz göze geldiğinizde bakışlarınızı çevirin ve tekrar bakın ve bu defa göz göze geldiğinizde gülümseyin. Yanınıza gelip sizinle konuşmaya başlaması an meselesi olacaktır. Ve düşünün, tek yaptığınız şey sadece gözlerinizi kırpıştırmak.

Film cümleleri kullanın

Utangaç kadınlar için bu mükemmel bir yöntem olabilir. Yeni cümleler üretmek yerine zaten üretilmiş ve denenmiş en sevdiğiniz filmlerden olan cümleleri kullanmak işe yarayabilir. Eğer flört ettiğiniz kişi bu durumu anlarsa, harika haber; aynı şeylerden hoşlanıyorsunuz demektir.