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Hadise'nin Kaan Yıldırım'la kaldığını Survivor birleşme partisi ele verdi!

Hadise - Kaan Yıldırım aşkını 'Survivor' birleşme partisine görüntülü olarak bağlanan Hadise'nin arkasında yer alan duvar deseni, bir kez daha ele verdi.

Hadise'nin Kaan Yıldırım'la kaldığını Survivor birleşme partisi ele verdi!
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Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Hadise ile Kaan Yıldırım çiftinin aşkı bir kez daha kanıtlandı.  Her ne kadar ünlü çift ilişkilerine dair bir açıklama yapmasa da sosyal medya paylaşımları dedikoduları alevlendiriyor.

Survivor aşıkları bir kez daha ele verdi 

Birleşme partisi yapılan Survivor'a Hadise görüntülü bağlanarak damgasını vurdu. Partisindeki şarkı yarışmasında, yarışmacıların performanslarını değerlendirecek ünlü isimler, Dominik'e evden bağlandı. Bu ünlülerden biri olan Hadise, arkasındaki duvarla Kaan Yıldırım'la aynı evde yaşadığını bir kez daha belli etti. 

Hadise'nin arka planındaki duvarın Kaan Yıldırım'ın eviyle benzerlik göstermesi dikkatlerden kaçmadı.

'Benek' ilişkilerini ortaya çıkarmıştı

Geçtiğimiz aylarda benekli beyaz bir köpekle poz veren Hadise, aşkını ifşa etmişti. Çünkü bu köpek Yıldırım'ın kendi köpeği Benek'ti. Hadise, bu olaydan kısa bir süre sonra da 'Benek' isimli aynı köpekle yeniden poz verdi. Ancak çıkan haberlerden sonra iki karesini de bir anda sosyal medya hesabından sildi.

Evlerini ayırdıkları iddia edildi

Koronavirüsün Türkiye'ye yayılmasının ardından Hadise'nin corona virüs endişesiyle Yıldırım'ın sık sık köpeğini gezdirmek için dışarı çıkmasından rahatsız olduğu ve ikilinin evlerini ayırdığı söylendi.

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