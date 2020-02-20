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Seda Sayan konserinde giydiği iç çamaşırsız elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti

O Ses Türkiye'nin final yapmasıyla sahnelere geri dönen Seda Sayan, iç çamaşırsız giydiği transparan kıyafetiyle yine adından söz ettirdi.

Seda Sayan konserinde giydiği iç çamaşırsız elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti
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TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Seda Sayan, yarışmanın final yapmasıyla asıl mesleği olan şarkıcılığa geri döndü. Konserlerine kaldığı yerden devam eden başarılı isim, Antalya konserinde giydiği kıyafetiyle adından söz ettirmeyi başardı.

Düzgün fiziği ve güzelliğiyle hayran bıraktı 

57 yaşında olmasına rağmen enerjisi ve düzgün fiziğiyle herkesi kendine hayran bırakan Seda Sayan'ın sosyal medya hesabından son olarak paylaştığı fotoğrafları gündem oldu. Konserinde çektirdiği fotoğrafları yayınlayan Seda Sayan, ayna efektli transparan elbisesiyle göz doldurdu. 

O Ses'te Seda'nın yarışmacısı birinci olmuştu 

Her bölümü büyük bir merakla ve keyifle izlenen O Ses Türkiye, geçtiğimiz hafta final bölümüyle ekrana geldi. Yarışmada Seda Sayan'ın takımında yer alan Alkan Dalgakıran şampiyon oldu.

İşte Seda Sayan'ın sahnede göz kamaştıran elbisesi...

Seda Sayan konserinde giydiği iç çamaşırsız elbisesiyle dikkatleri üzerine çektiSeda Sayan konserinde giydiği iç çamaşırsız elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti

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