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Sevgiliyle kışın yapılacak aktiviteler neler dağ evi kaçamağı yapın!

Hava şartlarının kötü olduğu durumlarda aradığınız etkinliği kolayca bulamamanız gayet normal. Sevgilinizle yapabileceğiniz aktiviteleri biraraya getirdik...

Sevgiliyle kışın yapılacak aktiviteler neler dağ evi kaçamağı yapın!
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Kışın getirdiği soğuk havalar sizi eve hapsediyor olabilir. Sevdiğiniz insanla bu soğuk kış günlerinde yapılacak aktivite arıyorsanız bu haber size göre. Kışın sizi eve hapsetmesine engel olacak birbirinden güzel aktivite önerilerini derledik. İşte kışın içinizi ısıtacak sevgilinizle yapabileceğiniz aktiviteler!

Bowling 

Bowling size biraz klişe gelebilir ancak soğuk havadan kaçmak ve biraz eğlenirken ufak ufak flörtleşmek, rekabeti ve tutkuyu aynı anda hissetmek ilişkiniz için iyi bir alternatiftir.

Dağ evi kaçamağı yapın

İlişkinizin birlikte kalma evresine geçtiyseniz veya artık geçmek istiyorsanız şehre yakın küçük bir dağ evi kaçamağı ilişkinizi romantizmde çok başka bir seviyeye taşıyabilir. Şömine önü sevişmeleri, battaniye altında sarılmalar, kar romantizmi, şehrin hengamesinden uzak birkaç huzurlu gün..

Evde vakit geçirin 

Sıcacık evinizde birlikte yemek hazırlayarak işe başlayın. Battaniyenin altında ikinizin de seveceği bir film açın. Bakalım bu romantik vakit sizi nereye götürecek.

Birlikte bir kursa kaydolun 

Kışın içeri kapandığımız günler, kurslar için oldukça ideal. Partnerinizle birlikte yemek, dil, dans veya savunma sporları gibi kurslara kayıt olarak hem birlikte sosyalleşme fırsatı bulabilir hem de yeni bir yetenek edinebilirsiniz.

Buz pateni 

Aşk yaşamak için buz pistinden daha romantik çok az yer var. Kendinizi bir romantik komedi filminde hissetmek için kışın yapılabilecek en iyi aktivitelerden birisi buz pateni.

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