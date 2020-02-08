search menu
search
close

Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu!

İkoncan Eda Taşpınar cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Sahilden paylaştığı üstsüz fotoğrafıyla Eda Taşpınar, sosyal medyada olay oldu.

Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu!
-A A+

Sosyal medya hesabında verdiği cesur pozlarla sık sık gündem olan ikoncan Eda Taşpınar, Instagram hesabından yaptığı yeni paylaşımla yine dikkatleri üzerine topladı. Sosyetik güzel, 563 bin takipçili Instagram hesabından sahilde çekilmiş üstsüz pozunu takipçileriyle paylaştı. Taşpınar'ın söz konusu paylaşımı 4 binin üzerinde beğeni aldı.

Bir tabak çekirge yemesi olay olmuştu

Öte yandan, birkaç gün önce tatil için Meksika'nın Tulum bölgesine giden ünlü ikoncan Eda Taşpınar, bir tabak dolusu çekirge yedi. Dünyayı saran Corona virüsünün gündemde olduğu şu günlerde Taşpınar'ın yaptığı bu paylaşım tartışmaları da beraberinde getirdi. Taşpınar paylaşımını "Yer miyizzz? Yeriz" notuyla paylaştı.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Hadise derin göğüs dekolteli elbisesiyle göz doldurdu! Hadise derin göğüs dekolteli elbisesiyle göz doldurdu!
Ünlüler
Kışın sevgiliyle yapılacak en iyi aktiviteler burada! Kışın sevgiliyle yapılacak en iyi aktiviteler burada!
İlişkiler
En Güncel Galeriler
Kabus gibi! Sevgilisini 'bakire seks robotu'na dönüştürmek için...
Kabus gibi! Sevgilisini 'bakire seks robotu'na dönüştürmek için...
İşte dünyanın en seksi kadını
İşte dünyanın en seksi kadını
Son hali inanılmaz! Her gün eşinden gizli 100 dolar harcayarak...
Son hali inanılmaz! Her gün eşinden gizli 100 dolar harcayarak...
Van'daki çığ felaketi tüm ünlüleri yasa boğdu!
Van'daki çığ felaketi tüm ünlüleri yasa boğdu!
Lopez'in İnstagram'dan takip ettiği Türk erkeğini görenler şaşırıyor!
Lopez'in İnstagram'dan takip ettiği Türk erkeğini görenler şaşırıyor!
Ünlü yazar erotik hipnozda yaşadıklarını anlattı 22 dakikada...
Ünlü yazar erotik hipnozda yaşadıklarını anlattı 22 dakikada...
Önceki Haberler
Enerjik bir vücut için 7 muhteşem egzersiz!
Enerjik bir vücut için 7 muhteşem egzersiz!
Kylie Jenner iç çamaşırsız pozuyla yürek hoplattı!
Kylie Jenner iç çamaşırsız pozuyla yürek hoplattı!
Aleyna mini şortlu paylaşımıyla mest etti!
Aleyna mini şortlu paylaşımıyla mest etti!
Daha ferah bir yatak odası için...
Daha ferah bir yatak odası için...
Tüketildikten 1 saat sonra vücuttaki toksinleri atıyor!
Tüketildikten 1 saat sonra vücuttaki toksinleri atıyor!
Kokusu mest edecek: Elmalı tart tarifi
Kokusu mest edecek: Elmalı tart tarifi
Karnabaharı sevdiren tarif: Karnabahar graten
Karnabaharı sevdiren tarif: Karnabahar graten
Kuaförünüze bunları sormadan saçınızı boyatmayın!
Kuaförünüze bunları sormadan saçınızı boyatmayın!
Yorumlar