Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu!

Sosyal medya hesabında verdiği cesur pozlarla sık sık gündem olan ikoncan Eda Taşpınar, Instagram hesabından yaptığı yeni paylaşımla yine dikkatleri üzerine topladı. Sosyetik güzel, 563 bin takipçili Instagram hesabından sahilde çekilmiş üstsüz pozunu takipçileriyle paylaştı. Taşpınar'ın söz konusu paylaşımı 4 binin üzerinde beğeni aldı.

Bir tabak çekirge yemesi olay olmuştu

Öte yandan, birkaç gün önce tatil için Meksika'nın Tulum bölgesine giden ünlü ikoncan Eda Taşpınar, bir tabak dolusu çekirge yedi. Dünyayı saran Corona virüsünün gündemde olduğu şu günlerde Taşpınar'ın yaptığı bu paylaşım tartışmaları da beraberinde getirdi. Taşpınar paylaşımını "Yer miyizzz? Yeriz" notuyla paylaştı.