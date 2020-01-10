Kalp çarpıntısı neden olur kalp problemleri sebebi!

Normalden daha fazla ve hızlı atan kalp atışları kalp çarpıntısı yaşamamıza neden olur. Kalp çarpıntısı genelde stres, heyecan, hızlı koşma veya aşırı kafein tüketiminden kaynaklanan sebeplerle oluşur. Kalbimiz normal olarak 1 dakikada 60 ila 80 defa atar. Kalp hızının üst sınırı 100 atım kabul edilir. Eğer kalp hızının 100’den fazla atıyorsa kalp çarpıntısı (taşikardi) görülür. Kalp çarpıntısı önemsenmeyecek bir sorun değildir, en kısa sürede aile hekiminize görünmelisiniz. Kalp sorunları da çarpıntının ardında yatan sebeplerden olabilir. Kalp çarpıntısının nedenleri ve tedavisi haberimizde...
Kalp çarpıntısı neden olur?
Stres, endişe, korku, sevinç ve heyecan
Uzun süren üzüntü ve hayal kırıklığı
Egzersiz
Aşırı alkol ve sigara tüketimi
Fazla miktarda kafein tüketimi
Kalp problemleri
Troid problemi
Vitamin eksikliği
Kansızlık
Düşük kan şekeri
Diyet ve depresyon haplarının gereğinden fazla kullanılması
Premenopozal hastalık
Aşırı ve uzun süreli yoğun çalışmalar
Kalp çarpıntısının belirtileri
Kalp çarpıntısının en belirgin özelliği kalpte çarpıntıdır. Düzensiz kalp vuruşları, tekleme, göğüste dolgunluk, sıkıntı, baskı ve ağrı hissi, göz kararması, cilt renginin solması, terleme, şuur kaybı, uzandığınızda ya da uyuduğunuzda kalp atışınızı kulakta hissetmek kalp çarpıntısının nedenleridir. Bu belirtilerle kalbinizin bedeninizin ihtiyacı olan kanı geçici olarak dokulara pompalayamadığını belirtir.
Kalp çarpıntısı nasıl geçer?
Kalp çarpıntı riskini azaltmak için düzenli egzersiz yapmak, sigara içmemek ve stres yapmamak gerekmektedir. Ayrıca dengeli beslenmek ve boy kilo uyumunun dengeli olması da kalp çarpıntı riskini azaltır.
Kalp çarpıntısı durumunda panik yapılmamalı
Kalp çarpıntısı ile karşılaştığınızda panik yapmayın, gevşeyip, rahat bir yere oturup dinlenmeye çalışın. Derin nefes alın ve soğuk bir içecek için. Şiddetli öksürmek ellerinizi soğuk suya batırmak ve ıkınmak iyi gelecektir.
Kalp çarpıntısını geçiren bitkiler
Kalp çarpıntısına iyi gelen bitkiler arasında mecra köşk, lavanta, ökse otu, oğul otu, karabaş otu, kuşkonmaz, civan perçemi, papatya, maydanoz, kekik, fesleğen, nane, biberiye gibi bitkiler yer almaktadır. Bu bitkileri ayrı ayrı veya karıştırarak kaynatıp içebilirsiniz. Günde 1-2 bardak tüketmeniz yeterli olacaktır.