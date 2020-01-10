Kalp çarpıntısı neden olur kalp problemleri sebebi!

Normalden daha fazla ve hızlı atan kalp atışları kalp çarpıntısı yaşamamıza neden olur. Kalp çarpıntısı genelde stres, heyecan, hızlı koşma veya aşırı kafein tüketiminden kaynaklanan sebeplerle oluşur. Kalbimiz normal olarak 1 dakikada 60 ila 80 defa atar. Kalp hızının üst sınırı 100 atım kabul edilir. Eğer kalp hızının 100’den fazla atıyorsa kalp çarpıntısı (taşikardi) görülür. Kalp çarpıntısı önemsenmeyecek bir sorun değildir, en kısa sürede aile hekiminize görünmelisiniz. Kalp sorunları da çarpıntının ardında yatan sebeplerden olabilir. Kalp çarpıntısının nedenleri ve tedavisi haberimizde...

Kalp çarpıntısı neden olur?

Stres, endişe, korku, sevinç ve heyecan

Uzun süren üzüntü ve hayal kırıklığı

Egzersiz

Aşırı alkol ve sigara tüketimi

Fazla miktarda kafein tüketimi

Kalp problemleri

Troid problemi

Vitamin eksikliği

Kansızlık

Düşük kan şekeri

Diyet ve depresyon haplarının gereğinden fazla kullanılması

Premenopozal hastalık

Aşırı ve uzun süreli yoğun çalışmalar

Kalp çarpıntısının belirtileri

Kalp çarpıntısının en belirgin özelliği kalpte çarpıntıdır. Düzensiz kalp vuruşları, tekleme, göğüste dolgunluk, sıkıntı, baskı ve ağrı hissi, göz kararması, cilt renginin solması, terleme, şuur kaybı, uzandığınızda ya da uyuduğunuzda kalp atışınızı kulakta hissetmek kalp çarpıntısının nedenleridir. Bu belirtilerle kalbinizin bedeninizin ihtiyacı olan kanı geçici olarak dokulara pompalayamadığını belirtir.

Kalp çarpıntısı nasıl geçer?

Kalp çarpıntı riskini azaltmak için düzenli egzersiz yapmak, sigara içmemek ve stres yapmamak gerekmektedir. Ayrıca dengeli beslenmek ve boy kilo uyumunun dengeli olması da kalp çarpıntı riskini azaltır.

Kalp çarpıntısı durumunda panik yapılmamalı

Kalp çarpıntısı ile karşılaştığınızda panik yapmayın, gevşeyip, rahat bir yere oturup dinlenmeye çalışın. Derin nefes alın ve soğuk bir içecek için. Şiddetli öksürmek ellerinizi soğuk suya batırmak ve ıkınmak iyi gelecektir.

Kalp çarpıntısını geçiren bitkiler

Kalp çarpıntısına iyi gelen bitkiler arasında mecra köşk, lavanta, ökse otu, oğul otu, karabaş otu, kuşkonmaz, civan perçemi, papatya, maydanoz, kekik, fesleğen, nane, biberiye gibi bitkiler yer almaktadır. Bu bitkileri ayrı ayrı veya karıştırarak kaynatıp içebilirsiniz. Günde 1-2 bardak tüketmeniz yeterli olacaktır.