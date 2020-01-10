Safranın faydaları neler ciltteki kırışıklıkları gideriyor!

Genellikle renklendirici ve tat giderici olarak kullanılan safranın ana vatanı Güneybatı Asya olarak biliniyor. Keskin ve acımsı bir tada sahip olan safran, parfümeri, ilaç ve tekstildeki endüstriyel kullanımları dışında şifa verici bitki olarak da tüketilmekte. Safranın en dikkat çeken faydalarından biri cildi gençleştirerek kırışıklıkları gidermesi. İşte safranın daha önce duymadığınız yararları!

Safranın faydaları

Kanser savaşçısı

Geleneksel tedavi yöntemi olarak çok eski bir tarihe sahip olan safranın antikarsinojenik (kanser bastırıcı), antimutajenik (mutasyon önleyici), immünomodüle edici, ve antioksidan benzeri özellikleri olduğu modern tıp tarafından bulunmuştur. Safran özellikle Çin ve Hindistan’da kumaş boyası olarak ve parfümeride kullanılır.

Damar tıkanıklığını önler, kalp hastalıklarının önüne geçer

Karaciğeri temizlediği gibi kandaki zararlı hücreleri de temizleyerek damar tıkanıklığı riskini azaltır. Safran çiçeği kalp kaslarını kuvvetlendirerek kalp hastalıklarına yakalanma oranını düşürür.

Ruh sağlığına faydalıdır

Safranın içerdiği bileşenler bünyede depresyona neden olan asit dengesinin bozulmasına engel olmaktadır. Bu özelliğinden dolayı ruh sağlığı alanında yaygın olarak safran kullanılır.

Sindirim sistemine iyi gelir

Etkili antioksidan özelliğinden dolayı safran, sindirim sistemi için faydalıdır. Sindirimi kolaylaştırmayı sağlar.

Kan basıncını düzenler

Safran potasyum açısından zengin olduğu için kan basıncını sağlıklı seviyelerde tutmaya yardımcı olur.

Cildi gençleştiriyor

Safranın içerdikleri cilt sağlığı açısından da faydalıdır. Cildin temizlenmesi ve genç kalması için safran cilt maskelerinde yaygın olarak kullanılır. Ciltteki kırışıklıkları azaltmada safran birebirdir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Ayrıca safran bağışıklık sisteminin de dostu. Anti kanserojen maddeler sayesinde bağışıklık ve sinir sistemini güçlendirir.