Demet Akalın Atatürk'e söylediği sözlerle olay olan Tuğçe Kazaz'a sert çıktı

Son yıllarda yaptığı siyasi çıkışlarla adından söz ettiren eski manken Tuğçe Kazaz'ın YouTube kanalında yayınlanan videosunda Atatürk için söylediği "Ahlaksızlık ve dinsizlik" sözleri gündeme bomba gibi düştü. Kazaz'a en sert tepki Demet Akalın'dan geldi. Akalın Twitter'da gündem olan ve eleştirilen Tuğçe Kazaz'a "Şu videoyu çeken şunun kafasına bir tane patlatamamış mı?" diyerek ateş püskürdü.

Atatürk'e söyledikleriyle tepki çekti

YouTube kanalından yayınladığı videosunda Cumhuriyet'in kurucularından bahseden Tuğçe Kazaz, Atatürk'ün ilahlaştırıldığını söyleyerek "Adam esti gürledi, ondan sonra adam şöyle, adam böyle, adam seçilmiş, neredeyse ilahlaştırma sürecine gidecek bir hale dönüştürüldü" dedi.

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Osmanlı'dan kalan mirasın silindiğini belirten Kazaz, Osmanlı zamanında olan ahlak olgusunun Cumhuriyet ile birlikte yerini ahlaksızlığa bıraktığını söyleyip sözlerine şöyle devam etti: "Bunun da tam aksi getirildi ve yayıldı. Yani ahlak mı vardı ahlaksızlık getirildi, din mi vardı dinsizlik getirildi, inanç mı vardı inançsızlık getirildi. Olan bu. Ondan sonra Kemalistler doğdu. Bugün dokunabilir misin Atatürk'e? Dokunamazsın adamın kutsalı."

Demet Akalın ateş püskürdü

Sözleriyle Twitter'da gündem olan ve eleştirilen Tuğçe Kazaz'a bir tepki de sivri diliyle tanınan ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan geldi. Kazaz'ın videosunu gören Akalın, "Şu videoyu çeken şunun kafasına bir tane patlatamamış mı?" dedi.



