Uzun süreli ilişki için ne yapmalı beklentileriniz gerçekçi olmalı!

İkili ilişkileri günümüz şartlarında sürdürmek giderek zorlaştı. Bunun yanında herkes sonunda evlilik olsa da olmasa da uzun süreli bir ilişkiye sahip olmayı ister. Peki uzun soluklu bir ilişki için ne yapmalı? İşte, ilişkinizin uzun süreli olacağının 6 işareti!

Mutluluk için birbirinize bağımlı değilsiniz

Sağlıklı bir ilişkide çiftler birbirine bağımlı değildir. Evlilik gerçekten mutluluk kaynağı olabilir ama tek mutluluk kaynağı olarak düşünmemek gerekir. Sadece evlilik, mutluluk getirmez.

Ruh eşi kavramına inanmıyorsanız

Gerçekten düşününce bu çok tehlikeli bir kavram. Ruh eşi kavramı bir yana, ilişkiye başlamak tamamen farklı bir konudur. Ruh eşinin olduğuna inanmak, aslında kaderle örtüşen bir konudur. Onun yerine seçimlerimiz bilinçli ve iki tarafın da mutluluğuna göre olmalıdır.

İçgüdülerinize güvenin

Aslında ilişkinin ömrünü tahmin etmek için yapılan test oldukça basit. Bir grup bilim adamı, mutlu çiftler üzerinde bir test yaptı ve sevgililerinin resimlerini gösterdikten sonra onların mutlu mu yoksa üzgün mü olduğunu söylemelerini istedi. "Üzgün" olduğunu söylemek için resimlere uzun uzun bakanların daha mutlu bir ilişkileri olduğu ancak üzgün resimleri çabucak söyleyenlerin ise sonlarının ayrılık olduğu görüldü. Bunun nedeni, mutsuz çiftlerin eşlerinin resimlerini gördüklerinde zaten "üzgün" olması ve bu nedenle hızlı ve kolay bir şekilde resmi üzgün olarak nitelendirmesi.

Partneriniz varken daha iyi bir insansınız

Sevgiliniz yokken, huysuz, mutsuz ve güvensizken, hayatınıza giren birisi aniden büyülü bir etki mi yaratıyor? Eğer sevgiliniz sayesinde daha iyi ve huzurlu olduğunuzu hissediyorsanız, ilişkiniz muhtemelen uzun sürecektir.

Birlikte gelecek hayalleri kurma

Anı paylaşmak tabii ki önemlidir çünkü birlikte bir gelecek kurmanızı sağlar. Birlikte amaçlar kurmak, istediğiniz hayatı partnerinizle planlamak, ilişkinizin uzun süreli olacağının göstergesidir.

Gerçekçi beklentileriniz varsa

Bir ilişkinin uzun süreli olması, çiftlerin gerçekçi beklentileri olmasıyla ilişkilidir. Hayatla ilgili, saf mutluluk gibi gerçekçi olmayan beklentiler ilişki için çok sağlıksızdır. Bu aynı zamanda da insanların değişmeyeceği konseptini de yakalamak demektir. Partnerinizin değişeceğini beklemek, gerçekten sizin için felaket olacaktır.