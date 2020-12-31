Şık görünmek için nasıl giyinmeli logolara elveda deyin!

Stil sahibi biri olmak kadınların önem verdiği bir konu. Kendi tarzınızı kıyafetlerinize yansıtmak için ise büyük paralar harcamanıza aslında gerek yok. Evdeki eski kıyafetleriniz ile şık olmanız mümkün! Peki tarz sahibi kadınların dolabında olması gereken parçalar nelerdir? İşte düşük bütçeyle şık olmanın sırları...

Logoya elveda deyin!

Birçok uygun fiyatlı kıyafetleri pazarlardan, pasajlardan bulmanız mümkün olacaktır. Ancak üzerinde logo olmamasına özen gösterin aksi taktirde orijinal olmaması büyük olasık olup kötü görünmesine neden olabilir.

Kıyafete göre aksesuar seçimi

Kıyafete göre aksesuar seçimi yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden biri her kıyafete uyum sağlıyor mu? sorusunu sormak yeterli olacaktır. Aksi taktirde her yıl değişen modayla bir kenarda unuttuğumuz takılara böylelikle fazla paralar harcamamış hemde modası hiç geçmeyen her döneme uyum sağlayan takıları kullanabilirsiniz.

Nude oje

Nude renkler her şeye uyum sağlayan renklerden biridir. Özellikle her gün farklı renklerde oje sürmek yerine her kıyafetinize uyum sağlayacak nude renkte ojeleri tercih edebilirsiniz. Böylelikle hem bakımlı hem de şık görünebilisiniz.

Siyah renk kurtarıcı

Her kadının gardırobunda kurtuarıcı siyah parçalardan bulundurması gerekiyor. Siyah rengi sadece kurtarıcı bir kıyafet değil aynı zamanda yaşam alanıdır. Siyah rengi makyajda kıyafette takıda ayakkabıda bir çok şeyde sizi olduğunuzdan daha zarif ve şık görünmenize yardımcı olur.