Yeni yıl kararları neler olmalı hayatınızdan bunları çıkarın!

Pek çoğumuz yeni bir yıla adım atarken hayatımıza yön verecek yeni kararlar almak isteriz. Hedeflerinizi, hayallerinizi, hayatınızda neyin olmasını istemediğini belirleyebileceğiniz bu dönemde size yardımcı olacak birkaç önerimiz var. Mental ve fiziksel olarak daha iyi bir yıl geçirmeniz için hayatınızdan çıkarmanız gereken şeyleri sıraladık!

Sigara

Sigara, yeni yıl kararlarında liste başında olması gereken bir madde. Sigaranın zararlarını hepimiz biliyoruz. Kansere yakalanma riskini arttırıyor, damar tıkanıklığına neden oluyor, ciğerlere hasar veriyor, organlara hayati zararlar veriyor, cilt yapısını bozuyor, ağız ve diş sağlığını olumsuz etkiliyor... Sigara kullanıyorsanız, yeni yılda kendinize sağlık hediye edin ve sigarayı bırakın!

Şeker

Şeker de yine yepyeni bir yıla girerken hayatımızdan atmamız gereken bir diğer önemli husus. Eğer hala şeker tüketiyorsanız, hayatımızda açılan yepyeni bir sayfa olan 2021 yılında bu kötü alışkanlığınızdan kurtulabilirsiniz. Şekeri bırakmak çok kolay olmasa da uzun vadede size olan faydalarına inanamayacaksınız.

Kıskançlık

Hayatınızdan kıskançlığı çıkarmak, kendinizi yeterince iyi hissetmenizi sağlar. İnsanları kıskanmak yerine onlara rol model olun ve deneyimlerinizden ders alın. Bu, hedeflerinize ulaşmanızda ve elde etmek istediğiniz şeylere odaklanmanızda önemli bir adım olacaktır.

Toksik insanlar

Sizi sürekli alaşağı eden, sürekli eleştiren, her zaman kötü öğütler veren, hakkınızda güzel şeyler söylemeyen ve sizden faydalanmaya çalışan insanlardan kurtulun. Bu tür sözde arkadaşlara ihtiyacınız yok! Zehirli insanlar sizi kötü etkileyebilir, onların mutluluğunuzun önüne geçmelerine izin vermeyin. Etrafınızda sizi seven, takdir eden ve ihtiyaç duyduğunuzda her zaman yanınızda olacak insanlar biriktirin.

Bahaneler!

Hayatta her şeyin her zaman bir bahanesi vardır. Kararlarınız sizi korkutsa hatta kızdırsa da onları görmezden gelmemelisiniz. Harekete geçmek için hiçbir zaman tam anlamıyla hazır olmayız. Bu yüzden daha fazla mazeret üretmeyi bırakın ve hayallerinize sarılın! Başlarda zorlansanız da zamanla doğru seçimi yaptığınızı göreceksiniz.

İnsanların onayı

Verdiğiniz kararlardan memnun olduğunuz ve kimseyi incitmediğiniz sürece, diğer insanların söylediklerini umursamaktan vazgeçin. Yaptıklarınızı herkesin onaylaması mümkün değil. Çünkü ne kadar uğraşırsanız uğraşın herkesi memnun edemezsiniz. Başkalarının hayatınızı yaşama şeklinizi eleştirmesine izin vermeyin! Sahip olduklarınıza minnettar olun ve diğer insanların onayını beklemeden hayatın küçük zevklerinin tadını çıkarın.

Fazlalıklar

Buzdolabındaki, çalışma masanızdaki, dolabınızdaki kısacası evinizdeki tüm fazlalıklardan kurtulmanın zamanı gelmedi mi? Yepyeni bir yıla başlarken size yük olan fazla eşyalardan, "Elbet bir gün giyerim" dediğiniz ama hiç giymediğiniz kıyafetlerden, atmaya kıyamadığınız ama hiç kullanmadığınız makyaj ürünlerinden, gereksiz objelerden, kağıt yığınlarından hepsinden kurtulun! Ne kadar hafiflediğinizi göreceksiniz.

Sosyal medya

Size sosyal medya kullanmayı tamamen bırakın demiyoruz. Ancak onu hayatınızın merkezi haline getirip, yediğiniz, içtiğiniz, gezdiğiniz her anı paylaşmayın, başkalarının hayatını da yakın markaja almayın diyoruz. Yapılan araştırmalar, aşırı sosyal medya kullanan insanların kullanmayanlara göre daha mutsuz olduğunu söylüyor.

Ne başkalarının hayatı size ilgilendiriyor ne de sizin hayatınız başkalarını. Story çekmek için anın tadını kaçırıyor, iyi bir fotoğraf karesi yakalayacağım diye sohbetlere eşlik edemiyorsanız çok şey kaybediyorsunuz. Yeni yılda kendinize bir söz verin ve günün her anı elinizde telefon, sosyal medyada gezinmemeyi hedefleriniz arasına koyun.

Abur cuburlar

Abur cubur tüketmeye hemen herkes bayılır, bu konuda hemfikiriz. Ama ya etkileri? Abur cubur ürünlerin içinde bulunan yüksek yağ, şeker, katkı maddeleri iç organlar başta olmak üzere beden sağlığına ve cilt sağlığına inanılmaz derecede etki ediyor. Yeni yıla tertemiz bir başlangıç yapmak için hayatınızdan çıkaracaklarınız arasına abur cuburları da ekleyin.