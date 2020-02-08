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Vücudu ısıtan yiyecekler neler bol bol turunçgiller tüketin!

Kimimiz ne kadar kalın giyse de bir türlü ısınamıyor. Bu durumun üstesinden gelecek vücudu ısıtan aynı zamanda kilo aldırmayan besinler içeriğimizde!

Vücudu ısıtan yiyecekler neler bol bol turunçgiller tüketin!
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Soğuk kış günlerinde çoğumuz ne kadar kalın giyinsek de üşüyebiliyoruz. Bu sorunu engellemek için sağlıklı beslenmeye mümkün olduğunca dikkat etmek gerekiyor. Hem içinizi ısıtacak hem de kilo aldırmayacak besinleri elmaelma.com olarak paylaştık. İşte kilo almadan ısınmanızı sağlayacak besinler!

Yumurta, balık ve süt 

A vitamini bağışıklık sistemi üzerinde güçlendirici etkiye sahiptir ve bunu içeren havuç, yumurta, balık, ıspanak, mercimek, lahana ve süt ürünleri tüketmek vücut direncimizi arttırır. Yumurta ve balık aynı zamanda güçlü omega 3 kaynaklarıdır. Omega 3’ün düzenli ve yeterli miktarda alındığınması vücudun pek çok sistemi gibi bağışıklık sistemine de destek olduğu araştırmalarla kanıtlanmıştır. Ancak omega-3’ün aktif formu bitkisel gıdalarda maalesef mevcut değil, semizotu gibi gıdalardaki aktif olmayan formu da vücutta aktif forma çok az dönüşüyor. O nedenle eğer gezen tavuk yumurtası ve haftada 3-4 porsiyon sağlıklı deniz balığı yiyerek omega 3 alamıyorsanız bir uzmana danışarak besin desteği alabilirsiniz.

Çay ve ıhlamur 

Sıcak bir bardak çay soğuk günlerde iç ısıtmaya birebirdir. Aslında annelerimizin yaptığı gibi ıhlamur da çok iyi gider. Üstelik ıhlamur sıcak sıcak içildiğinde vücut ısısının korunmasına yardımcıdır. Boğaz ağrısı ya da soğuk algınlığında limonlu ıhlamur önerilmesinin bir nedeni de içerdiği etken maddeler sayesinde viral enfeksiyonları iyileştirici özelliği olmasıdır.

Yulaf kepeği 

Son yıllarda güçlü bir lif kaynağı olan yulaf kepeğinin içerdiği beta-glukan sayesinde hem bağırsak sağlığına hem de bağışıklık sistemine destek olduğuna dair araştırmalar yayınlanıyor. Yulaf kepeğinin kolayca tüketilmesi için hazır formları mevcut.

Ev yapımı yoğurt, kefir ve turşu 

Başta kefir ve ev yapımı yoğurt gibi fermente süt ürünleri olmak üzere probiyotik zengini gıdaları menülerinizden eksik etmeyin. Tüm doğal probiyotik gıdalar öncelikle bağırsak mikrobiyotasını güçlendirerek bağışıklık sistemini enfeksiyonlara dirençli hale getirir. Örneğin tuz miktarına dikkat edilerek ev yapımı turşu tüketmek grip ve nezleden önemli oranda korur.

Kırmızı biber 

Kırmızı ya da acı biber yemeklerimize lezzet katmakla kalmaz, içerdiği kapsaisin sayesinde metabolizma hızlandırıcı etkisiyle vücut ısısını da yükseltir. Ciddi bir mide-bağırsak sorununuz yoksa kahvaltıdaki yeşilliklerden başlayarak akşam çorbasına kadar her öğünde azar azar tüketmeniz içinizi ısıtmaya yardımcı olur.

Zerdeçal ve karabiber 

Eskiden Hint safranı olarak bilinen ve artık ülkemizde de çok yaygın bulunan zerdeçal, içerdiği kurkumin sayesinde hem bağışıklığı güçlendirir hem de antioksidan etkilere sahiptir. Artı vücut ısısını korumaya güçlü bir şekilde yardımcı olur. Soğuk kış günlerinde mutfağımızın bir köşesinde mutlaka biraz zerdeçal bulundurmakta fayda vardır. Ayrıca yemeklere kattığı lezzetin yanı sıra antioksidan özelliğe de sahip olan karabiber, içerdiği piperin sayesinde kış aylarında vücudumuzu uyararak vücut ısısının korunmasına yardımcı olur.

Turunçgiller ve yeşil yapraklı sebzeler 

Ne zaman nezle grip olsak C vitamini alıp iyileşmeye çalışırız. Ama bağışıklık sistemimiz öyle çalışmaz. Bağışıklık sistemimizin güçlü olması vücudumuzun hastalıklara karşı direncini elbette artırır ancak bunun için sadece hastalanınca değil düzenli olarak her gün ihtiyacımız olan vitamin ve mineralleri yeteri kadar almamız gerekir. Vücut direncini artırmak için başta mandalina ve portakal gibi turunçgiller olmak üzere taze meyve ve bol yeşil yapraklı sebzeler birebirdir.

Zencefil ve tarçın 

Enfeksiyonlardan korunmada, bağışıklık sistemini güçlendirmede ve kilo kontrolünde önerilen zencefil ve tarçın özellikle metabolizma hızlandırıcı etkileri sayesinde vücudunuzu soğuk havaların etkilerinden korumaya destek sağlar. Bu iki baharatın antimikrobiyal özelliği vardır ve solunum yolu enfeksiyonlarının neredeyse salgın haline geldiği bu günlerde gün boyu çaya katılarak hastalıklardan korunmak mümkün olabilir.

Su 

Bağırsak sağlığı için probiyotik gıdalar yanı sıra kabızlık sorununun yaşanmaması için her gün yeterli su ve lifli, posalı gıda tüketilmesi de çok önemlidir. Günde ortalama 8-10 bardak su için.

Et ve bakliyatlar 

Vücudumuzdaki pek çok enzim, hormon, hastalıklardan koruyan antikor gibi maddeler için protein olmazsa olmaz. O nedenle vücudumuzun daha çok karbonhidrata yöneldiği kış günlerinde bağışıklık sistemimizin düzgün çalışması için her gün yeterli protein almak gerekir. Her gün başta sağlıklı deniz balıkları ve yüksek protein içeren bakliyatlardan olmak üzere vücut ağırlığımızın kilosu başına yaklaşık 1 gram protein almak idealdir. Yağsız kırmızı et ve derisi alınmış beyaz et de aşırıya kaçılmadan ve dönüşümlü olmak üzere tüketilebilir.

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