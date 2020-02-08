search menu
search
close

Tavuklu bohça kebabı nasıl yapılır leziz mi leziz!

Enfes beşamel sosu, leziz mi leziz krep ve tavuk tadına bayılacaksınız. Elmaelma.com olarak tavuklu bohça kebabı tarifini sizin için hazırladık...

Tavuklu bohça kebabı nasıl yapılır leziz mi leziz!
-A A+

Yapılışı oldukça basit aynı zamanda ekonomik bir lezzet arayanlar için bu tarif harika bir seçenek sunuyor. Sıcacık beşamel soslu krepe sarılı tavuğun lezzeti sizi büyülemeye yetecek. Peki tavuklu bohça kebabı nasıl yapılır? Gerekli malzemeler neler? Bu soruların yanıtını sizin için paylaştık...

Malzemeler

İç Harcı İçin:

3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet kuru soğan(piyazlık doğranmış)
3 adet çarliston biber
1 adet kırmızı kapya biber
300 gram tavuk göğsü(didiklenmiş)
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber

Krep İçin:

2 adet yumurta
1,5 su bardağı süt
1 su bardağı un
1 çay kaşığı tuz
2 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzeri İçin:

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
3 su bardağı beşamel sos

Yapılışı:

Öncelikle bir kasede yumurtaları iyice çırpın. Ardından süt, un, tuz ve sıvı yağ ekleyip karıştırın. Krep tavasını ısıtın. Isınmış olan tavaya bir kepçe harç dökün ve tüm tavaya yayıp arkalı önlü pişirin. İç harcı hazırlamak için, bir tavaya sıvı yağı ekleyin. Üzerine piyazlık doğradığınız kuru soğanları ekleyip kavurduktan sonra biberleri de ekleyin. Didiklemiş olduğunuz tavukları, tuzu, karabiberi  de ekledikten sonra karıştırmaya devam edin ve ocaktan alın. Boş bir kaseye pişirmiş olduğunuz kreplerden birini yerleştirin. Üzerine iç harçtan ekleyip kapatın ve ters çevirip fırına dayanıklı bir fırın kabının içerisine yerleştirin. Kreplerin üzerine beşamel sos ve rendelenmiş kaşar peynirini ekledikten sonra 180 derece fırında, 25 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin. Afiyetler olsun...

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Sütlü tatlı sevenler buraya: Sultan sarması tarifi Sütlü tatlı sevenler buraya: Sultan sarması tarifi
Tatlı
Aleyna mini şortlu paylaşımıyla mest etti! Aleyna mini şortlu paylaşımıyla mest etti!
Ünlüler
En Güncel Galeriler
Kabus gibi! Sevgilisini 'bakire seks robotu'na dönüştürmek için...
Kabus gibi! Sevgilisini 'bakire seks robotu'na dönüştürmek için...
İşte dünyanın en seksi kadını
İşte dünyanın en seksi kadını
Son hali inanılmaz! Her gün eşinden gizli 100 dolar harcayarak...
Son hali inanılmaz! Her gün eşinden gizli 100 dolar harcayarak...
Van'daki çığ felaketi tüm ünlüleri yasa boğdu!
Van'daki çığ felaketi tüm ünlüleri yasa boğdu!
Lopez'in İnstagram'dan takip ettiği Türk erkeğini görenler şaşırıyor!
Lopez'in İnstagram'dan takip ettiği Türk erkeğini görenler şaşırıyor!
Ünlü yazar erotik hipnozda yaşadıklarını anlattı 22 dakikada...
Ünlü yazar erotik hipnozda yaşadıklarını anlattı 22 dakikada...
Önceki Haberler
Ronaldo'ya sevgilisinden dudak uçuklatan hediye!
Ronaldo'ya sevgilisinden dudak uçuklatan hediye!
Bu besinleri tüketin kilo almadan ısının!
Bu besinleri tüketin kilo almadan ısının!
Ünlü YouTuber Survivor'da sunuculuk yapacak!
Ünlü YouTuber Survivor'da sunuculuk yapacak!
Hadise derin göğüs dekolteli elbisesiyle göz doldurdu!
Hadise derin göğüs dekolteli elbisesiyle göz doldurdu!
Kışın sevgiliyle yapılacak en iyi aktiviteler burada!
Kışın sevgiliyle yapılacak en iyi aktiviteler burada!
Üstsüz pozunu paylaştı! Görenler dönüp dönüp baktı!
Üstsüz pozunu paylaştı! Görenler dönüp dönüp baktı!
Enerjik bir vücut için 7 muhteşem egzersiz!
Enerjik bir vücut için 7 muhteşem egzersiz!
Kylie Jenner iç çamaşırsız pozuyla yürek hoplattı!
Kylie Jenner iç çamaşırsız pozuyla yürek hoplattı!
Yorumlar