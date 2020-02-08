Tavuklu bohça kebabı nasıl yapılır leziz mi leziz!

Yapılışı oldukça basit aynı zamanda ekonomik bir lezzet arayanlar için bu tarif harika bir seçenek sunuyor. Sıcacık beşamel soslu krepe sarılı tavuğun lezzeti sizi büyülemeye yetecek. Peki tavuklu bohça kebabı nasıl yapılır? Gerekli malzemeler neler? Bu soruların yanıtını sizin için paylaştık...

Malzemeler

İç Harcı İçin:

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet kuru soğan(piyazlık doğranmış)

3 adet çarliston biber

1 adet kırmızı kapya biber

300 gram tavuk göğsü(didiklenmiş)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Krep İçin:

2 adet yumurta

1,5 su bardağı süt

1 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzeri İçin:

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

3 su bardağı beşamel sos

Yapılışı:

Öncelikle bir kasede yumurtaları iyice çırpın. Ardından süt, un, tuz ve sıvı yağ ekleyip karıştırın. Krep tavasını ısıtın. Isınmış olan tavaya bir kepçe harç dökün ve tüm tavaya yayıp arkalı önlü pişirin. İç harcı hazırlamak için, bir tavaya sıvı yağı ekleyin. Üzerine piyazlık doğradığınız kuru soğanları ekleyip kavurduktan sonra biberleri de ekleyin. Didiklemiş olduğunuz tavukları, tuzu, karabiberi de ekledikten sonra karıştırmaya devam edin ve ocaktan alın. Boş bir kaseye pişirmiş olduğunuz kreplerden birini yerleştirin. Üzerine iç harçtan ekleyip kapatın ve ters çevirip fırına dayanıklı bir fırın kabının içerisine yerleştirin. Kreplerin üzerine beşamel sos ve rendelenmiş kaşar peynirini ekledikten sonra 180 derece fırında, 25 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin. Afiyetler olsun...