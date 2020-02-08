Şarkıcı Hadise'nin 'O Ses Türkiye'de giydiği göğüs dekolteli elbisesi olay oldu!

Sosyal medya hesabı Instagram'ı en etkili kullanan ünlülerin arasında yer alan ünlü popçu Hadise, yine çok konuşulacak paylaşımlara imza attı. Güzel şarkıcının 'O Ses Türkiye'de giydiği derin göğüs dekolteli elbisesi hayranlarını mest etti. Şarkıcının bu paylaşımı saniyeler içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

Değeri 20 ila 30 bin TL arasında değişen kıyafetler tercih ediyor

Instagram’da 11 milyon takipçisi bulunan Hadise, etek bölümü tüllü, üst bölümü ise dekolteli elbisesiyle adeta beğeni yağmuruna konuşuldu. O Ses Türkiye' yarışmasında giydiği İtalyan ve Fransız marka kıyafetleriyle dikkat çeken Hadise'nin her biri 20 ile 30 bin TL arasında değişen kostümleri gerçekten alıp almadığı konusunda belirsizlik bulunuyordu. "Elbiseleri programdan sonra iade ediyor" diye konuşulan 34 yaşındaki popçunun, son 4 aydır giydiği tüm kıyafetleri satın aldığı ortaya çıktı.

Kendisini eleştirenlere Mevlana ile yanıt vermişti

Son dönemde cesur kıyafetleriyle de magazin gündemine gelen popçu, eleştiriler karşısında suskunluğunu geçtiğimiz günlerde bozmuştu. 34 yaşındaki güzel, Twitter hesabından, "Edepsizlik sizin kafanızda. Edebi kıyafetle ölçene cahil denir" tweetini atmıştı. Hadise, Hz. Mevlana'nın "Cahil ile sohbet etmek güçtür bilene. Çünkü cahil ne gelirse söyler diline" sözünü de paylaşmıştı.