search menu
search
close

YouTuber Oğuzhan Uğur Survivor'da sunuculuk yapacağını duyurdu!

YouTube Türkiye'nin en fazla tanınan kanallarından birine sahip olan Oğuzhan Uğur Survivor'ın yeni sezonunda sunuculuk yapacağını ifade etti.

YouTuber Oğuzhan Uğur Survivor'da sunuculuk yapacağını duyurdu!
-A A+

Youtube'da çektiği Pinç ve Mevzular programları sayesinde ününü arttıran ve fenomene dönüşen Oğuzhan Uğur, Acun Medya'da işe başladığını açıkladı. Acun Ilıcalı'nın YouTuber'larla birlikte yürüttüğü Exatlon Türkiye yarışmasında sunuculuk yapan Uğur, yeni program için de müjde verdi.

Exatlon'dan Survivor sunuculuğuna

Önceki gün yayınladığı videosunda yeni işinden bahseden Oğuzhan Uğur, "Acun Medya'da işe başladım arkadaşlar. Ek iş yapıyorum Acun Medya'da, Survivor başlıyor bildiğiniz gibi. Evvelinde Exatlon'da performansımı sağ olsunlar çok beğenmişler. O yüzden de aynı performansı Survivor'da da görmek istediler" dedi.

Oğuzhan Uğur kimdir?

Oğuzhan Uğur 29 Ocak 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. YouTube'da yayınladığı videolarla kendisine kitle edinen Uğur, 2011 yılında beyaz perdede izleyiciyle buluşan 'Ağır Abi' filminin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptı. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf bölümü mezunu olan Oğuzhan Uğur, okul döneminde sergi, belgesel ve kısa film çalışmaları gerçekleştirdikten sonra Osman Sınav ile çalışmaya başladı. Uğur, okuldan sonra bir dönem Mustafa Şevki Doğan ve Osman Sınav'ın asistanı olarak da görev yaptı.

Oğuzhan Uğur, 2012 yılında 'Çok Şükür' isimli albüm ile müzik piyasasına giriş yaptı. Albüm dışında tekli single çalışmaları ile müzik kariyerini sürdüren Oğuzhan Uğur'un 'Terbiyesizim', 'Panpa', 'Birinci Vazife', 'İstemiyorum', 'Sağ Salim', 'Bal Prensesim', 'Dengi Dengine feat. Ege Çubukçu', 'Biyolojik Unsur', 'Mağlubiyet', 'Madım Mı?' ve 'Kıskanç' isimli single çalışmaları var.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Sütlü tatlı sevenler buraya: Sultan sarması tarifi Sütlü tatlı sevenler buraya: Sultan sarması tarifi
Tatlı
Bu lezzete doyulmaz: Tavuklu bohça kebabı Bu lezzete doyulmaz: Tavuklu bohça kebabı
Yemek
En Güncel Galeriler
Kabus gibi! Sevgilisini 'bakire seks robotu'na dönüştürmek için...
Kabus gibi! Sevgilisini 'bakire seks robotu'na dönüştürmek için...
İşte dünyanın en seksi kadını
İşte dünyanın en seksi kadını
Son hali inanılmaz! Her gün eşinden gizli 100 dolar harcayarak...
Son hali inanılmaz! Her gün eşinden gizli 100 dolar harcayarak...
Van'daki çığ felaketi tüm ünlüleri yasa boğdu!
Van'daki çığ felaketi tüm ünlüleri yasa boğdu!
Lopez'in İnstagram'dan takip ettiği Türk erkeğini görenler şaşırıyor!
Lopez'in İnstagram'dan takip ettiği Türk erkeğini görenler şaşırıyor!
Ünlü yazar erotik hipnozda yaşadıklarını anlattı 22 dakikada...
Ünlü yazar erotik hipnozda yaşadıklarını anlattı 22 dakikada...
Önceki Haberler
Hadise derin göğüs dekolteli elbisesiyle göz doldurdu!
Hadise derin göğüs dekolteli elbisesiyle göz doldurdu!
Kışın sevgiliyle yapılacak en iyi aktiviteler burada!
Kışın sevgiliyle yapılacak en iyi aktiviteler burada!
Üstsüz pozunu paylaştı! Görenler dönüp dönüp baktı!
Üstsüz pozunu paylaştı! Görenler dönüp dönüp baktı!
Enerjik bir vücut için 7 muhteşem egzersiz!
Enerjik bir vücut için 7 muhteşem egzersiz!
Kylie Jenner iç çamaşırsız pozuyla yürek hoplattı!
Kylie Jenner iç çamaşırsız pozuyla yürek hoplattı!
Aleyna mini şortlu paylaşımıyla mest etti!
Aleyna mini şortlu paylaşımıyla mest etti!
Daha ferah bir yatak odası için...
Daha ferah bir yatak odası için...
Tüketildikten 1 saat sonra vücuttaki toksinleri atıyor!
Tüketildikten 1 saat sonra vücuttaki toksinleri atıyor!
Yorumlar