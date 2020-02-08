Georgina Rodriguez futbolcu sevgilisi Ronaldo'ya 4 milyon TL'lik hediye!

Birkaç gün önce doğum gününü kutlayan dünyanın en çok kazanan futbolcularından Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez'den aldığı hediyenin fiyatı ile dudak uçuklattı. İtalya liginden Juventus'ta oynayan Portekizli yıldız futbolcuya sevgilisi 4 milyon TL değerinde otomobil hediye etti.

Şaşkınlığını gizleyemedi

Doğum günü kutlamasına giden yıldız futbolcu, Rodriguez'in kendisi için aldığı aracı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Arabalara merakı ile tanınan yıldız futbolcu Ronaldo, koleksiyonuna yeni bir lüks otomobil daha ekledi.

Sosyal medyada olay oldu

Georgina Rodriguez'in bu hediyesi, sosyal medyada da olay oldu. Rodriguez'in aldığı lüks cipin değerinin 4 milyon TL olduğu iddia edildi. Ronaldo'nun hayat arkadaşı Georgina Rodriguez'in Instagram'da 15 milyon takipçisi bulunuyor.

Georgina Rodriguez kimdir?

21 yaşındaki Georgina Rodriguez, İspanya'nın Jaca şehrinde dünyaya geldi. Dans eğitimi alan Georgina, daha sonra İngilizce öğrenmek için İngiltere'ye gitti. İngiltere dönüşünde Madrid'e taşınıp lüks bir mağazada çalışmaya başlayan Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo bir etkinlikte tanıştı ve aşk yaşamaya başladı.