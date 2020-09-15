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Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenlere ateş püskürdü

Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur, küvet pozuyla takipçilerinin eleştirilerine maruz kaldı. Matur o eleştirilere sert tepki gösterdi.

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenlere ateş püskürdü
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TV8'in yarışma programı "Ütopya"ya katılmasıyla üne kavuşan Kurretülayn Matur, Instagma hesabından küvet pozunu paylaşmıştı. Söz konusu paylaşıma binlerce beğeni gelirken, bazı takipçileri ise ünlü ismin paylaşımını eleştiren yorumlarda bulundu.

Kendisini eleştirenleri ifşa etti

Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur, küvet pozuna yapılan olumsuz yorumlara sert çıktı. Çareyi kendisini eleştirenleri ifşa etmekte bulan Matur, bir takipçisinin "Ucube gibisin aynı" yorumunu paylaşarak, "Ne çok kadın saldırdı bu paylaştığım görsele... Hasetinizden ne yapacağınızı şaşırmışsınız. Bu hesapları engellemeyeceğim. Bakıp bakıp içinizi kemirsin hasetiniz" dedi.

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