Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen yürek yakan itiraf keşke o uçağa binmeseydik

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. Babası gibi kendi de oyuncu olan Ali Sunal anllatıklarıyla herkesi duygulandırdı. Ali Sunal "Keşkelerin var mı?" diye soran sunuculara "Keşke o uçağa binmeseydik" diyerek yürek dağladı.

''Keşke o uçağa hiç binmeseydik''

Kemal Sunal'ın ölümüyle ilgili de konuşan Sunal, "Hayatımda keşke demeyi hiç sevmem hatta kimsenin bu şekilde yaşamasını da istemem ama bazen 'keşke o uçağa binmeseydik' diyorum. Ama bununla yaşamam mümkün değil. O zaman kızıma karşı bu kadar güler yüzlü olamam böyle bir lüksüm yok" dedi.

Babasının özeline dikkat ettiğini ve ailece bu duruma saygı gösterdiklerini anlatan Sunal, "Babamın bir çekmecesi vardı kitlerdi orayı. Ama kilidi görseniz değsen açılacak. Ama hiç ellemezdik. Tabi vefatından bir süre sonra orayı açtık. Bir sürü şey çıktı. Koleksiyon yapmayı severdi, biriktirdiği bir şeyler çıktı. Onun dışında Amerika'dan gelen bir mektup vardı. İngilizce yazılmıştı. Mektupta şöyle diyordu, 'Seni hiç tanımıyorum. Filmlerdeki hiçbir şeyi anlamıyorum ama seni izliyorum ve bu beni çok mutlu ediyor" dedi.

Babasının tam bir halk kahramanı olduğunu söyleyen Sunal, "Babama burada kötü bir şey söylesek kaç kişiyi karşımıza alırız düşünebiliyor musunuz? Ama bu durum benim açımdan çok kolay değil çünkü özlem daha da artıyor" dedi.

Uçakta kalp krizi geçirmişti

Sanatçı Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde sanatçı arkadaşlarıyla birlikte Trabzon'a giderken bindiği uçakta, kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.