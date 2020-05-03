Işın Karaca konserleri iptal olan Hadise haberlerine isyan etti dünya durdu Hadise mi konuşacağız!

Işın Karaca, salgın dolayısıyla 20'den fazla konserini iptal eden ve 1 milyon TL gelir kaybına uğrayan Hadise'ye yüklendi. Karaca, Hadise'nin konser iptalinin haberlerine "Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız?" diyerek isyan etti.

"Vallahi Pes!"

Kendi konserleri de iptal olan Işın Karaca, konunun sosyal medyada gündemi işgal etmesi üzerine Hadise'ye böyle isyan etti: "Tüm dünya durmuş, Hadise'nin zararını mı konuşacağız? Peki ya esnaf, özel sektörün sıkıntıları, emekçi kardeşlerimizin durumu? Pes vallahi pes"

Hadise'nin işleri kardeşine kaldı

Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin Uluş'ta bulunan evine özel aracıyla giriş yaparken görüntülenen Hadise, kendisine yöneltilen soruları gülümseyerek yanıtsız bırakmıştı. Ünlü şarkıcı sevgilisinin evindeyken, kız kardeşi Derya Açıkgöz de onun bankadaki işlerini halletti.