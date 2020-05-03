Yastıklar nasıl yıkanır pamuk veya sentetik yastıklar makinede yıkanabiliyor!

Binlerce bakteri ve mikrop barındıran yastıkların nasıl yıkanması gerektiğine dair çoğumuzun kafasında soru işaretleri var. Haftada bir temizlenmesi önerilen çarşaf ve kılıflarda olduğu gibi yastıkları da bakterilerden arındırmak için sık sık yıkamak gerekiyor. Peki yastıkları elde mi yoksa makinede mi yıkamak gerekir? Nasıl yıkamalıyız? İşte tüm detaylarıyla yastık temizleme yolları!

Elde yıkama

Yastığınızı elde yıkamak taraftarıysanız; yastığı tamamen batırmak için bir küvet veya lavaboyu ılık suyla doldurun. Yastık başına bir çorba kaşığı sıvı deterjan koyun ve eşit şekilde yayıldığından emin olmak için suda karıştırın. Yastığı suya koyun ve deterjanın içeri sızmasını bekleyin. Kiri çıkarmak için yastığa masaj yapın ve sıkın. Suyun her katmandan geçmesine izin verin. Daha sonra iyice durulayıp kuruttuğunuzdan emin olun.

Makinede yıkama

Yastıkların çoğu aslında çamaşır makinesine atılabilir, ancak bunu yapmadan önce iki kez kontrol etmek gerekiyor. Yastığınız pamuk veya sentetik gibi malzemelerden yapılmışsa, onu makineye atabilirsiniz. Ama eğer bir visco yastık kullanıyorsanız, el ile yıkamanız gerekecektir.

İki yastığı aynı anda makineye atın

Öncelikle, yastık kılıflarını çıkarın ve ayrı olarak yıkayın. İki yastığı aynı anda koyarak çamaşır makinesini dengeye getirmeye çalışın, böylece fazla savrulmazlar. Normal miktarda deterjan ekleyin ve döngüyü başlatın.

Yıkama yapıldıktan sonra, yastıkları kurutucuya atabilirsiniz. Çünkü yastıklarınızın tamamen kuruması oldukça önemlidir. Aksi takdirde küf ve bakteriler için bir yuva haline gelir. Kuruma süresini hızlandırmak için, iki tenis topunu temiz, beyaz, kuru çoraplara koyun ve yastıklar ile kurutucuya atın.