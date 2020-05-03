8 Kaşık tatlısı nasıl yapılır bayılacağınız tat!

8 Kaşık tatlısı, Balkanlardan gelen lezzetli tariflerden biri. Süngerimsi yapısı, şahane şerbetiyle kendine hayran bıraktıran bir tat. Malzemesi az, yapılışı kolay ve pratik, sunumu ve yemesi ise çok nefis olan bu harika Balkan tatlısını hemen denemelisiniz. Peki 8 kaşık tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm püf noktalarıyla 8 kaşık tatlısı tarifi...

8 Kaşık tatlısı için gerekli malzemeler

Şerbeti için:

3 su bardağı toz şeker

3,5 su bardağı su

Keki için:

8 adet yumurta

8 yemek kaşığı toz şeker

8 yemek kaşığı un

2 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

Yapılışı:

Öncelikle şerbetini hazırlayıp soğumaya bırakmalısınız. Şerbet için gerekli olan su ve şekeri bir tencereye alın. Şeker eriyene dek karıştırdıktan sonra ocağın altını açın ve kaynayana dek ara ara karıştırarak pişirin. Şerbet kaynamaya başladıktan 3 dakika sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Kek için gerekli olan yumurtaları ve şekeri bir kaba alıp, mikserle köpürene dek yaklaşık 4 dakika boyunca çırpın.

Ardından diğer malzemeleri ekleyin ve kabarıklığını söndürmeden alttan üste doğru hareketlerle kek hamurunu nazikçe karıştırın. Yağladığınız bir fırın kabına dökün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üstleri kızarana dek yaklaşık 30 dakika pişirin. Fırından aldığınız tatlıyı 3 dk kadar beklettikten sonra soğumuş olan şerbeti üstüne gezdirin. Şerbeti tamamen çektikten sonra dilimleyerek servis edin. Afiyetler olsun!