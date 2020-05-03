Arnavut böreği nasıl yapılır lezzetli ve pratik!

El açması, enfes bir lezzet olan Arnavut böreği, evde kolayca yapılabilecek bir tarif. Bizim coğrafyamız dışında Balkan topraklarında da oldukça rağbet gören lezzetlerden olan börek, Arnavutların tarifiyle tadına doyum olmaz bir hal alıyor. Sizin için her şeyiyle orijinal tarifine sadık bir Arnavut böreği tarifi hazırladık. İşte enfes pırasalı Arnavut böreği tarifi...

Pırasalı Arnavut böreği tarifi için malzemeler



Hamuru İçin:



5,5 su bardağı un

2,5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı mahlep

2 yemek kaşığı sirke

İç malzemesi için:

1 kilogram pırasa

1 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı su

3 yemek kaşığı zeytinyağı



Aralarına sürmek için:



50 gramtereyağı

1/2 su bardağısıvı yağ

Hazırlanışı:

Derince bir kabın içerisine unu alıp üzerine tuz, sirke ve mahlebi ekleyin ortasını açın ve suyu yavaş yavaş ekleyip yoğurmaya başlayın. Pürüzsüz ve ele yapışmayan bir hamur elde ettikten sonra hamuru önce 2 parça sonra her 1 parçayı da 10'ar parçaya bölmek üzere toplamda 20 parça elde edin. Tereyağını eritip içerisine sıvı yağı ekleyip karıştırın.

Sırasıyla hamurları bir tabak büyüklüğünde olabildiğince ince açın ve her bir arasına yağlı karışımdan sürün. Her iki 10'ara parçayı bu şekilde yapın ve iki ayrı tabağa koyup yarım saat buzdolabında dinlendirin. Pırasaları ve soğanı ince ince doğrayıp zeytinyağı ekleyip orta ateşte kavurun. Senen pırasaların üzerine salçasını,baharatları ve suyunu ekleyip 2-3 dakika daha kavurup ocaktan alın.

Dinlenen hamurları tezgah üzerinde elinizle tepsiniz büyüklüğünde açın. Birinci katı tepsiye yerleştirin ve iç malzemesini üzerine koyun. İkinci katını da elinizle açın ve tepsinin üzerine yerleştirip dilimlere ayırınız. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 35-40 dakika pişiriniz. Afiyet olsun!