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Oruç tutanlar için Ramazan ayında beslenme nasıl olmalı bunlara dikkat!

Ramazan ayında oruç tutanların beslenme düzeni hakkında merak edilen tüm soruları bir araya getirdik Diyetisyen Cansu Temel yanıtladı!

Oruç tutanlar için Ramazan ayında beslenme nasıl olmalı bunlara dikkat!
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Ramazan ayında beslenme nasıl olur? Susamamak için iftar sonrası ne kadar su içmeliyiz? Oruç tutanların Ramazan, iftar ve sahura dair tüm merak edilen soruları  Diyetisyen Cansu Temel'e sorduk. Oruç tutanlar için Ramazan ayında aç ve susuz bırakılan günlerde tok kalmak ve vücudun daha dinç olmasını sağlamak için dikkat edilmesi gereken yiyecek ve sıvı tüketimlerini bir araya getirdik! İşte oruç tutanlar için Ramazan ayında tüketilmesi gereken ve uzak durulması gereken besinler! 

İFTAR VE SAHUR HAKKINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR!

Ramazan'da metabolizmada ne gibi değişiklikler olur? Ramazan'da vücudumuz aç kaldığı için metabolizma hızımız bu durumdan doğrudan etkilenmektedir. Bu dönemde yetersiz su tüketimi de çok sık olmaktadır.Gün içerisinde 2-2,5 lt su içerken Ramazan ayında 1 ve ya 1,5 litre su içebiliyoruz. Bu da metabolizma ve sindirim sisteminin çalışmasını doğrudan etkilemiş oluyor. Yetersiz besin alımı için öğüt saatlerimize dikkat etmemiz gerekiyor.

Ramazan'da nelere dikkat etmeliyiz?

Sahur öğününü mutlaka yapmalıyız. Günlük almamız gereken kaloriyi sahur, iftar ve gece ara öğünü olarak üç öğüne bölmeliyiz. Sahur da genellikle kahvaltılık besinlerin tüketilmesini öneriyoruz. Hafif besinler ile sindirim sistemimizi koruyabiliriz.

Tok tutan ve susatmayan yiyecekler nelerdir? 

Kafein içeriği yüksek ve şekerli içecekler daha erken susuzluk hissi yaratacaktır. Çay, kahve ve asitli içecekler yerine süt, yoğurt ve kefir tercih edilebilir.

İftarda nasıl beslenmeliyiz? 

Uzun süre aç kaldıktan sonra birden besin tüketimine başlayınca hazımsızlık şikayetleri de beraberinde yaşanabiliyor. Orucumuzu açtıktan sonra öncelikle çorba içilmesini öneriyoruz. 5-10 dakika sonrasında ise ana yemeğe geçilmelidir. Yani çorba içtikten bir müddet sonra yemeğe ara verilmelidir.

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