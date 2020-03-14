Vajinusmusta kısa sürede tedavi mümkün mü uzmanlar açıklıyor!

Jinekolog, Cinsel Terapist, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr.Esra Demir Yüzer konu hakkında önemli bilgiler verdi.Vajinismus cinsel ilişki esnasında vajen kaslarının kontrolsüz kasılması ve buna bağlı olarak cinsel ilişkinin gerçekleşememesi ya da cinsel ilişkinin ağrılı olmasıdır.

Ben, bu yazıda size vajinismusun tedavisinden bahsedeceğim. Çünkü ,kadınların en merak ettiği konu ; Vajinismus tedavisinin aylar süren seanslar yerine nasıl kısa sürede biteceğidir. Vajinismus hastalığında tedavisinde vajinismus olma nedenine yönelik tedavi edildiğinde tedavi süresi 1-3 gün gibi kısa sürelerde ve de en önemlisi kalıcı olarak tedavi olduğunu gördük. Vajinismus hastaları çoğunlukla bir cinsel ilişki deneyimi yaşamadan önce böyle bir sorunla karşılacaklarını ön göremezler. Vajinismus hastalığı genelde herkesten gizli yaşanan bir problem olduğundan böyle bir hastalığın varlığından haberdar değildirler.

En önemli aşama tedaviye karar vermektir

Aslında vajinismus tedavisinde en önemli aşama, kadının bu durumun bir hastalık olduğunu farketmesi ve tedaviye karar vermesidir. Ben tedaviye karar vermenin ve bu tedavi ile ilgili arayışa geçmenin tedavinin %50 si olduğuna inanıyorum. Çünkü, yıllar geçmesine rağmen tedavi için bir adım atamayan binlerce vajinismus hastası kadın vardır. Şimdi gelelim vajinismus tedavisinin nasıl 1-3 gün gibi kısa sürede tedavi edilebileceğine; Vajinismus hastası, tedaviye karar verip kliniğimize geldiğinde öncelikle ayrıntılı bir öykü alırız. Böylece vajinismus olma nedenine yönelik bir fikrimiz olur. Tedavide nasıl bir yol izleyeceğimizi bu nedene göre karar veririz. Vajinismus tedavisinde mutlaka bilişsel terapi yaparız. Bilişsel terapide kadın ve erkek üreme organları kızlık zarı hakkında ayrıntılı bilgi vererek yanlış bilinen bilgiler doğru bilgiler verilerek düzeltilir. Bu bilgilendirme sadece anlatılarak değil mutlaka görsel materyaller kullanılarak yapılır. Daha sonra kadına kendi vajen kaslarındaki istemsiz kasılmaları nasıl farkedeceğini ve bu kasılmaları nasıl gevşeteceğini öğretiyoruz.

Bilinçaltı konuşma yolları kullanılarak tedavi süresi kısalır

Tüm bu tedavileri yaparken bilince değil bilinçaltına konuşma yolları kullanılarak yapılırsa tedavi süresi kısalır. Çünkü vajinismus bilinçaltının hastalığıdır. Bilinçaltı ile konuşmanın en önemli yolu hipnoterapidir. Hipnoterapi bilinçaltında kabul edilebilir değişikliklerin oluşturulmasıdır. Hipnoterapide hipnoz yapan kişi ne kadar tecrübeli ve yetenekli olursa olsun hasta hipnoz olmayı istemez ise hipnoz olamaz. Bu yüzden vajinismus tedavisine gelmeden önce hipnoterapi hakkında hastayı mutlaka bilgilendirmek gerekir. Hipnoterapide hasta istemezse hiçbir sırrını paylaşmak zorunda değildir. Aksi bir telkin verilmediği sürece hiçbir konuda unutma olmaz.Hipnoterapiden uyanamama asla olmaz. Zaten hipnoz bir uyku hali değildir.Hipnoterapide yapılan iş, vajinismusa neden olan bilinçaltının cinsel ilişki ile ilgili olarak geçmişte verdiği olumsuz kararı etkisizleştirmektir. Bu sayede tabiri caizse bataklığı kurutmuş oluruz. Böylece vajinismus tedavisi kalıcı olarak yapılmış olur.

Kısaca özetlemek gerekirse ; Vajinismus kişiye özel , doğru tedavi yöntemleri kullanılarak tedavi edildiğinde kalıcı ve %100 tedavisi olan bir hastalıktır. Tedavide en önemli konu ; tedaviyi ertelemeden en kısa sürede tedaviye başlamaktır. Evde zamanla geçer diye beklerken yıllar geçebilir. Vajinismusun evde kendi kendine tedavi olması maalesef mümkün değildir.