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Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı

Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma, ailesiyle birlikte koronovirüsten dolayı boşalan lüks markalardan 300 bin liralık alışveriş yaptı.

Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
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Giyim tarzına önem veren ve bunun için her türlü harcamayı yapan Kasımpaşa'nın Portekizli orta saha oyuncusu Ricardo Quaresma, önceki gün eşi ve kızıyla Sarıyer'deki bir alışveriş merkezine gitti. Markalar Sokağı'na giden futbolcu, tüm lüks markalara giderek kıyafet satın aldı.

Alışverişte ev parası harcadı 

Alışveriş merkezinde eşiyle el ele gezen Quaresma, ilk önce ailesiyle yemek yedi. Beymen, Gucci, Dolce&Gabbana gibi dünyaca ünlü ultra lüks markalardan alışveriş yapan başarılı futbolcu, neredeyse bir ev parası harcadı. Futbolcunun 300 bin TL değerinde alışveriş yaptığı ileri sürüldü. Futbolcu, ailesiyle gezerken yanına gelen hayranlarını da kırmayarak tek tek fotoğraf çektirdi.

 

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