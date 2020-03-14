Ece Erken'in arabasını parçaladığı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu sessizliğini bozdu!

Bir çocuk annesi Ece Erken, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde yaşadığı bir olaya sinirlenen Erken, sevgilisine ait olan araçların dikiz aynalarını parçalayınca bu görüntüler magazine sızdırıldı. Bu görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte Erken'in evli sevgilisi Mahmutyazıcıoğlu konu hakkındaki sessizliğini bozdu. Mahmutyazıcıoğlu, ''Ben çok çok özür dilerim ben kimse zarar görsün istemiyorum. Ama neticede bu kimsenin hakim olamadığı gönül'' diyerek açıklamalarda bulundu.

''Biz ilişki yaşıyoruz, bedeli neyse ödemeye razıyım''

Ece Erken'in sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, canlı yayında şunları söyledi: "Bu bir gönül ilişkisi, kimseye yakalandığım, ettiğim yok bir ilişki yaşıyoruz bunun bir bedeli varsa ödemeye razıyım suçluysam üstlenirim pişman değilim arkasındayım. Kimi ne ilgilendiriyor."

''Şikayetçi değilim, canı sağolsun''

"Ben muhattabına (Benan Mahmutyazıcıoğlu) bunu söyledim saklamadım. Bir dava var devam ediyor. Görüntüler eski, yeni bir görüntü değil. Arabalar benim, çocukça yaşanan bir sinir olayı biz beraber izleyip güldük. Ben çok çok özür dilerim ben kimse zarar görsün istemiyorum. Ama neticede bu kimsenin hakim olamadığı gönül. Görüntüler çocukça bir sinir anı. Ben şikayetçi değilim canı sağ olsun. Bir suçlu varsa aranacak o suçlu benim. Muhattabıma açıklamamı yaptım, dava devam ediyor. Ben iki tane kız çocuk babasıyım Ece de anne, öyle bir insan değil, gerçek bu değil. Saygı duyulup susulmasını istiyorum, susmayan herkesin karşısındayım. Eleştirebilirler ama hakaret, linç bunlar doğru değil duramıyorum artık. Artık buna dur demek istiyorum. Kim ne diyorsa desin bu iki insan arasında bir ilişki 3. bir kişi ile alakası yok. Ben karar verdim bir yola çıktım 3. kişi ile bir alakası yok. Hiç kimse istemeden yuvasını bozdurmaz öyle bir dünya yok. Artık lütfen herkes saygı duysun.''

''Günah keçisi aranıyorsa suçlusu benim''

"Hadi gebertelim Ece'yi, Şafak'ı o ölsün bu bitsin bırakın ya varsa bir suçumuz, mahkeme var çekeriz cezamızı. Varsa bir günah keçisi, illa aranıyorsa burada suçlu benim. Ben çocuklarımın üzülmesini kırılmasını istemiyorum. Bunun mesulu benim. Ben her şeye razıyım. Diyelim ki hata ettik bu mudur bedeli? Bedeli neyse ben ödeyeceğim. Ben çıkıp bir yerde yakalanmadım. Benim bir tane muhattabım var ben ona söyledim kimseye hesap vermek zorunda değilim. Kimse beni kandırmış değil. Ece'ye prim için saldırıyorlar. Bu eski bir görüntü dün olup bugün çıktı değil. Alınmış güvenlik kamerasından gülüp geçtiğim bir şey bu. Bu saatten sonra susmayan kötüdür gaddardır. Bundan sonra bununla ilgili konuşan kötü niyetlidir. Hata da ettiysem ben bedeline razıyım. Bırakın insanları herkes kendi hayatına baksın. Bu işin arkasındayım."

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz haftalarda Şafak Mahmutyazcıoğlu ile ilişkisini itiraf eden Ece, sevgilisinin 9 ay önce boşanma kararı aldığını ve eşiyle ayrı evlerde yaşamaya başladığını söyledi. Ancak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 15 yıldır evli olduğu Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun yaklaşık 4 ay önce Instagram hesabından eşiyle sarmaş dolaş fotoğraflarını paylaştığı ortaya çıktı. İlişkisiyle gündemden düşmeyen Ece Erken'in son olarak sevgilisine ait olan araçların dikiz aynalarını kırdığı görüntüler sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Erken'in araçlara zarar verdiği videoları Instagram hesabından paylaşan Benan Mahmutyazıcıoğlu, Erken hakkında tedbir kararı aldırdı.