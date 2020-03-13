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Oyuncu Miray Daner ile Kubilay Aka çifti yeniden birarada!

Bir dargın bir barışık ilişki yaşayan Kubilay Aka ile Miray Daner çifti, yeniden barışarak ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı aldı.

Oyuncu Miray Daner ile Kubilay Aka çifti yeniden birarada!
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Oyuncu Kubilay Aka'nın Miray Daner'i Hilal Altınbilek ile aldattığına dair haberlerin çıkmasının ardından ayrılık kararı alan ünlü çiftin yeniden barıştığı ortaya çıktı. Tonyavlar adlı bir sosyal medya hesabının yayınladığı görüntülerde çiftin dün gece bir mekanda beraber oldukları görüldü. 

Aka hakkında ihanet iddiaları ortaya atılmıştı

 Miray Daner’i Hilal Demirbilek ile aldattığı iddialarının ardından Aka hakkında yeni bir ihanet iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Aka'nın, bir kadınla yaptığı sosyal medya yazışmaları ifşa edilmişti. Konuyla ilgili olarak oyuncu, "Bazen insanlara güvenirsiniz böyle olaylar başınıza gelir Bu tarz olaylarla basına yansımaktan nefret ederim. Ben sapık da değilim, çok düşkünlüğü olan biri de değilim. Hayatımızı birileri giriyor çıkıyor sonuçta. Kötü bir tecrübe tabii ki, bunun da yanlış ve doğru tarafında kalmayı düşünüyorum. Artık hukuki bir süreç, çok da konuşmaya gerek yok." demişti.

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