Ayak mantarına ne iyi gelir limon ve zeytinyağı iyi geliyor!

Hızlıca bir ayaktan başka bir ayağa geçerek yayılabilen ayak mantarı hayat kalitesini oldukça düşüren bir enfeksiyon. Pek çok insan ayak mantarını geçirebilmek için farklı tedavi yöntemleri denese de başarılı olamıyor. Elmaelma.com olarak ayak mantarının oluşum nedenlerini, korunmak için neler yapılması gerektiği ve tedavi yöntemlerini derledik. İşte ayak mantarını geçirmenin en kolay yolu!

Ayak mantarı neden olur?

Aşırı terleyen ayaklar

Uzun süreli ve sıkı ayakkabılar giymek

Islak zemine ayak basmak

Halka açık spor merkezlerini kullanmak

Kalabalık havuz kullanımı

Duştan sonra ayaklarınızı ve parmak aralarını iyice kurulamamak

Ortak pedikür setiyle pedikür yaptırmak

Ayak mantarı bulaşıcı mı?

Ayak mantarı hızlı bir şekilde bir ayaktan diğer ayağa ya da kişiden kişiye buluşabilen bir sorundur. Hızlı bulaşması aile bireyleri arasında görülme olasılığını arttırır. Özellikle güzellik salonu, spor salonu, plaj, havuz, cami, yatılı okul gibi ortak alanların paylaşıldığı yerlerde görülür. Ayrıca ortak kullanılan ayakkabı, çorap, terlik, havlu gibi ürünler de ayak mantarının kolaylıkla bulaşmasını sağlar.

Ayakta mantarını önlemek için;

- Ayaklarınızı her gün yıkayın

- Çoraplarınızı her gün değiştirin

- Pamuklu ve teri emen çoraplar giymeye özen gösterin

- Ortak kullanılan ıslak zeminlere çıplak ayakla basmayın

- Aile bireylerinizle ortak terlik ve havlu gibi kişisel eşya kullanmayın

- Ayaklarınızı banyo yaştıktan sonra havlu veya saç kurutma makinesiyle iyice kurutun

- Uzun süreli ve sıkı ayakkabılar giymeyin

- Kendinize ait pedikür seti kullanın

Ayak mantarını tedavi eden doğal çözümler;

Limon ve zeytinyağı

Limon suyu ve zeytinyağı karışımı ayak mantarı için etkili çözüm yollarından biri. Eşit miktarda limon suyu ile zeytinyağı karıştırın ve elde edilen karışımı tırnaklara pamuk yardımı ile uygulayın. Karışımı tırnaklarda bir süre beklettikten sonra ılık su ile durulayın.

Karbonat

Ayak mantarı için etkili özelliklere sahip karbonat içerdiği enzimler ile cilt yapısını besler ve yumuşatır. Yarım fincan suyun içerisine biraz karbonat ekleyip karıştırın. Mantarlı alana uygulayıp 10 dakika bekletin daha sonra ılık su ile durulayın. Her gün düzenli olarak yapmalısınız.

Tuz ve beyaz sirke

Beyaz sirke ve tuz kullanımı tırnakların iyileşme sürecini hızlandırır. Beyaz sirke ve tuzu karıştırılarak doğrudan etkilenen bölgeye uygulayın, 5 dakika bekletin ve ılık suyla durulayın. Her gün 2 kez yapabilirsiniz.

Portakal yağı ve üzüm çekirdeği yağı

Hassas cilde sahip olanlar için üzüm çekirdeği yağı ile portakal yağı karıştırılarak kullanılabilir. Günde 2 ya da 3 kez uygulayın ve ılık su ile durulayın.

E vitamini yağı

E vitamini yağı cildin onarılma sürecini hızlandırdığı için mantar tedavisi için de kullanılır. E vitaminini mantarlı bölgeye doğrudan uygulayın ve biraz beklettikten sonra ılık su ile durulayın. Her gün yapabilirsiniz.