Yumurtalı ekmek tarifi hem ekonomik hem pratik!

Sabahları uyanır uyanmaz uzun uğradıya kahvaltı hazırlamak zaman zaman zorlayıcı olabilir. Bu durumlarda elimizin ilk gittiği pratik tariflerden biri olan hem ekonomik hem de sofraların en zengin menüsü olan yumurtalı ekmek tarifini derledik! Evde çıtır çıtır yumurtalı ekmek yapmanın pratik yönlerini elmaelma.com okurları için bir araya getirdik! Sizde çok kolay bir şekilde zamandan tasarruf ederek yumurtalı ekmek yapabilirsiniz.

Malzemeler; 3 adet yumurta, 1 çay kaşığı tuz, 1/2 çay kaşığı karabiber, 1/2 çay kaşığı kekik, 1/2 çay kaşığı pul biber, 1 adet bayat ekmek, 1 su bardağısıvı yağ yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Bir kasenin içinde yumurta, tuz, karabiber, kekik ve pul biberi homojen bir kıvama gelene kadar çırpın. Dilimlenmiş bayat ekmekleri yumurtalı karışımın içerisine batırın. Tavada yağı kızdırın ve harcı içine çekmiş ekmek dilimlerini arkalı önlü altın sarısı kıvamına gelene kadar kızartın. Sıcak sıcak afiyetle yiyebilirsiniz.