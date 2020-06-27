Yasmin Erbil dantelli iç çamaşırıyla gitar çaldığı pozunu paylaştı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sıkça adından söz ettiren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İç çamaşırıyla gitar çaldığı anı paylaştı

24 yaşındaki Yasmin Erbil, bu kez Instagram'ın hikayeler bölümünden dantelli iç çamaşırıyla gitar çalarken çekildiği bir fotoğrafını "Kamera arkası gitar çalıyorum" notuyla paylaştı.

Göğsünün altındaki beni paylaşmıştı

Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde göğsünün altındaki beni Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Instagram'daki fotoğrafını hem post hem de hikaye kısmından paylaşan Erbil, göğsünün altındaki ben için "Benimi çok seviyorum ya, dövme gibi konmuş" açıklamasını ekledi.