Aft nedir ağızda kaşıntı ve yanmaya sebep oluyor!

Genellikle B12, demir ve çinko gibi vitamin eksikliği nedeniyle oluşan ağız yaraları olan aft, hayat kalitesini olumsuz etkiliyor. Aft yaraları çoğunlukla iki üç hafta içinde kendiliğinden yok olsa da, tekrarlayan ve iyileşmeyen durumlarda can sıkıcı bir hal alıyor. Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan sumak ise aft yaralarını hemen tedavi ediyor. Peki aft yarası neden olur? Nasıl tedavi edilir? Detaylar haberimizde...

Aft nedir?

Halk arasında ağız yarası olarak da bilinen aft, toplumun %20'sinde görülen, acı, kaşıntı ve yanmaya sebep olan oral ülserdir. Yanak ısırması, sert diş fırçalama, ağız içinin sıcak besinlerden dolayı yanması, ortodontik tedavide kullanılan diş telleri, vitamin eksikliği, enfeksiyon ve bir sistemik hastalığın bulgusu olarak da ortaya çıkabilir. Aftlar genellikle kendi kendine iki üç hafta içinde iyileşerek yok olan, akut ağrılı aftöz ülserlerdir. Aft oluşumunu tetikleyen ve seyrini kötüleştiren faktörler saptanmış olsa da nedeni tam olarak saptanamamıştır.

Aft neden çıkar?

Toplumun %20'sine görülen aft, genellikle rekürran aftöz, yani tekrarlayan aftlardan oluşur. Tekrarlayıcı ve ağrılı bir oral mukoza hastalığı olan aft, çoğunlukla sosyoekonomik düzeyi yüksek kişilerde ve erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülür. Genetik yatkınlığın yanı sıra travma, stres ve kaygı bozuklukları, sigara kullanımı, tütün çiğneme, premenstrüel dönem, ilaç kullanımı, folik asit, B12, demir ve çinko gibi vitamin eksiklikleri, bağışıklık sisteminin zayıf olduğu hastalık dönemleri, hormonal değişiklikler, sirke, turşu, tuzlu ve baharatlı yiyeceklerin tüketilmesi, diş macunu içeriğindeki sodyum lauryl sülfat adlı köpük artırıcı madde, sistemik hastalıklar ve alerji gibi pek çok faktör aft oluşumuna sebep olabilir.

Aft nasıl geçer?

Tekrarlayan aftöz ülserlerin tedavisi çoğunlukla ampiriktir ve 4 ana hedefi bulunmaktadır. Bunlar aftın iyileşmesini hızlandırmak ve oluşmuş lezyonları azaltmak, afttan kaynaklanan ağrı ve acıyı azaltmak, hastanın diyetinin belirlenmesi ve hastalığın tekrarlamasını önlemektir.

Kızarmış ekmek, fındık gibi gıdalardan uzak durun

Genel olarak kızarmış ekmek, fındık gibi sert gıdaların ve asitli içeceklerin yanı sıra tuzlu ve acı besinlerden uzak durmak, gazlı içecek ve alkol tüketimini azaltmak önerilir. Topikal tedavi, yani yüzeye uygulanarak yapılan tedavi seçenekleri ucuz ve etkili olduğu için tercih edilir. Bu yüzden tedavi genellikle acıyı azaltmak için kullanılan anestezik kremler, topikal jeller, antiseptik özelliği bulunan ağız içi gargara, pomad kullanımı uzman hekim tarafından önerilir.

Sumak iyileştiriyor

Güneydoğu'da yaygın olarak tüketilen baharatlardan sumak, aft yarasını iyileştirmede oldukça etkili. Aft yarasından kurtulmak için tek yapmanız gereken şey, sumak ile hazırlayacağınız kaynamış suyu gargara yapmak olacaktır.