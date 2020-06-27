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Tatilde arkadaşlarıyla maskesiz yakalanan Demet Akalın: Takmama gerek yok

Arkadaşlarıyla İzmir'de tatil yapan Demet Akalın, önceki akşam yemeği sonrası maskesiz görüntülendi. Akalın, "Maske takmama gerek yok" açıklamasını yaptı.

Tatilde arkadaşlarıyla maskesiz yakalanan Demet Akalın: Takmama gerek yok
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Popçu Demet Akalın, kızı Hira, Özlem Yıldız, Yıldız'ın oğlu Demir Serter ve aile dostlarıyla Çeşme'de tatil yapıyor. Alaçatı'da önceki akşam bir mekanda yemek yiyen Akalın ve beraberindekiler, mekandan maskesiz ayrıldı. Karşılarında polisi gören ünlü isimler, panik yaşadı.

Koronavirüs tedbirlerine uymadı

Korona tedbirlerine uymayarak maske takmayan Demet Akalın, "Biz aynı evde kalıyoruz, onun için maske takmama gerek yok" dedi. Bir süre sonra karşıdan gelen polisleri gören Akalın, elindeki paketten çıkardığı maskeyi hemen takarken, yanındakilere de maske verdi. Akalın, polislerle de selamlaşmayı da ihmal etmedi.

"Alişan ilk beni aramış"

Ailesiyle kaza geçiren yakın arkadaşı Alişan'a 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiğini söyleyen Demet Akalın, "Alişan ilk beni aramış. Çocuklar da onu söyledi" diye konuştu. Kızı Hira'nın kameralardan rahatsız olduğunu dile getiren Akalın, bu nedenle çok fazla konuşamadığını söyleyip, "Tatilim iyi geçiyor" diyerek uzaklaştı.

 

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