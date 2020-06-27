Borcam böreği nasıl yapılır leziz mi leziz!

Çayın yanına pratik bir tarif yapmayı düşünüyorsanız borcam böreğini deneyin. Lezzeti el açması börekleri aratmayan, borcamda hazırlanan bu tarife hayran kalacaksınız. Farklı peynirler kullanarak yaparsanız, ıspanak, patatesli ya da kıymalı olarak da enfes olacaktır. Malzeme listesi ve hazırlanışını sizler için paylaşıyoruz. Hala denemediyseniz çok şey kaybediyor olabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler:

5 adet yufka

İçi için:

250 gram tereyağı

1 adet yumurta

250 gram beyaz peynir

250 gram rendelenmiş kaşar peyniri

1 su bardağı süt

3 yemek kaşığı yoğurt

1 şişe soda

5 dal maydanoz

1 paket kabartma tozu

Üzeri için:

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı:

Borcamı hafifçe yağlayın ve yufkalardan birisini güzelce içine yayın. Tereyağını eritin ve bir kenarda bekletin. O sırada derince bir kaba; yumurta, rendelenmiş peynirler, doğranmış maydanoz, süt, soda, yoğurt ve kabartma tozunu koyup, güzelce karıştırın. Son olarak erimiş tereyağını ekleyin ve güzelce karıştırın. Tereyağı malzemelerin biraz toparlanmasanı sağlayacaktır. Börek için gerekli sos malzemelerini de bir kabın içerisinde çırpın.

Hazırladığınız bu iç harcın 4’te birini borcama yaydığınız yufkanın üstüne yayın ve üstüne bir yufka daha ekleyin. Bu şekilde tüm yufkaları ve harcı bitirin. En üst yufkanın üstüne de çırpılmış yumurta, yoğurt ve yağ karışımını güzelce sürün. Ardından böreği dilimleyin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üstü kızarana dek yaklaşık 25 dakika kadar pişirin.Fırından alın ve ılık olarak servis edin.