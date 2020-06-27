search menu
search
close

Kenan Doğulu ayrılık iddialarına sitem etti biz açıklama yapmadan bu haberlere inanmayın!

Şarkıcı Kenan Doğulu, geçtiğimiz günlerde çıkan Beren Saat ile ayrılacakları yönündeki haberlere açıklık getirdi. Doğulu, "bu haberlere inanmayın" dedi.

Kenan Doğulu ayrılık iddialarına sitem etti biz açıklama yapmadan bu haberlere inanmayın!
-A A+

Yenikapı'da gerçekleştireceği konser öncesi prova alanında görüntülenen Kenan Doğulu, muhabirleri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü şarkıcı, eşi Beren Saat'le ayrıldığı yönünde çıkan haberlere sitem etti.

"Bu haberlerin hiçbirine, hiçbir zaman inanmayın"

Milliyet'ten Emrah Akçaay'ın haberine göre; 46 yaşındaki şarkıcı, ayrılık iddialarına yönelik olarak "Kardeşlerim, biz bir açıklama yapmadan bu haberlerin hiçbirine, hiçbir zaman inanmayın. Lütfen, lütfen! Biz de yoruluyoruz, siz de yoruluyorsunuz. İnsanlar üzülüyor bu haberlere, lütfen" açıklamasında bulundu.

Provaya 1 milyon TL'lik aracıyla geldi

Kenan Doğulu, konser provasına yaklaşık değeri 1 milyon TL'yi bulan 1962 model Cadillac arabasıyla geldi. Konser ekibinin Doğulu'nun isminin ilk 3 harfinden (KEN) oluşan plakasına sahip aracına ilgisi büyük oldu.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Dilim dilim yenir: Ev usulü pizza Dilim dilim yenir: Ev usulü pizza
Yemek
Feci kazadan sağ çıkan Buse, paylaşımıyla müjdeli haberi verdi! Feci kazadan sağ çıkan Buse, paylaşımıyla müjdeli haberi verdi!
Magazin
En Güncel Galeriler
İşte Yıldız Tilbe'nin sır gibi sakladığı kızı ve torunları!
İşte Yıldız Tilbe'nin sır gibi sakladığı kızı ve torunları!
20 yıllık eşinin kim olduğunu öğrenen şaşırıyor!Kocası da ünlü!
20 yıllık eşinin kim olduğunu öğrenen şaşırıyor!Kocası da ünlü!
Ünlü oyuncu, genç kalmak için enjekte ettirdiğiyle kan dondurdu!
Ünlü oyuncu, genç kalmak için enjekte ettirdiğiyle kan dondurdu!
Amuda kalkıp poz verdi! Takipçilerini mest etti!
Amuda kalkıp poz verdi! Takipçilerini mest etti!
X Factor'ün kadife sesli yarışmacısı 70 kilo verdi görenler tanıyamadı
X Factor'ün kadife sesli yarışmacısı 70 kilo verdi görenler tanıyamadı
İşte Kenan Doğulu ile Beren Saat'in ilişkisini bitiren o isim!
İşte Kenan Doğulu ile Beren Saat'in ilişkisini bitiren o isim!
Önceki Haberler
Yasmin'den bir cesur paylaşım daha! Dantelli iç çamaşırıyla poz verdi!
Yasmin'den bir cesur paylaşım daha! Dantelli iç çamaşırıyla poz verdi!
Aft yarasını anında geçiriyor!
Aft yarasını anında geçiriyor!
Tatilde korona önlemlerini unutan Demet, polisi görünce panikledi!
Tatilde korona önlemlerini unutan Demet, polisi görünce panikledi!
Bu vitaminin eksikliği diş eti kanamasına sebep oluyor!
Bu vitaminin eksikliği diş eti kanamasına sebep oluyor!
CNN Türk spikeri canlı yayında görevinden ayrıldı!
CNN Türk spikeri canlı yayında görevinden ayrıldı!
En hızlı kahvaltılık keyfi: Fit pankek tarifi
En hızlı kahvaltılık keyfi: Fit pankek tarifi
Komik erkeklerle çıkmak için 4 sebep!
Komik erkeklerle çıkmak için 4 sebep!
Tam bir görsel şölen: Çikolata soslu marble kek
Tam bir görsel şölen: Çikolata soslu marble kek
Yorumlar