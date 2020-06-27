Kenan Doğulu ayrılık iddialarına sitem etti biz açıklama yapmadan bu haberlere inanmayın!

Yenikapı'da gerçekleştireceği konser öncesi prova alanında görüntülenen Kenan Doğulu, muhabirleri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü şarkıcı, eşi Beren Saat'le ayrıldığı yönünde çıkan haberlere sitem etti.

"Bu haberlerin hiçbirine, hiçbir zaman inanmayın"

Milliyet'ten Emrah Akçaay'ın haberine göre; 46 yaşındaki şarkıcı, ayrılık iddialarına yönelik olarak "Kardeşlerim, biz bir açıklama yapmadan bu haberlerin hiçbirine, hiçbir zaman inanmayın. Lütfen, lütfen! Biz de yoruluyoruz, siz de yoruluyorsunuz. İnsanlar üzülüyor bu haberlere, lütfen" açıklamasında bulundu.

Provaya 1 milyon TL'lik aracıyla geldi

Kenan Doğulu, konser provasına yaklaşık değeri 1 milyon TL'yi bulan 1962 model Cadillac arabasıyla geldi. Konser ekibinin Doğulu'nun isminin ilk 3 harfinden (KEN) oluşan plakasına sahip aracına ilgisi büyük oldu.