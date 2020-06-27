Burcu Esmersoy, Instagram reklamlarıyla servetine servet katıyor!

İş insanı Berk Suyabatmaz ile boşanmasının ardından Allan Hakko ile aşk yaşamaya başlayan Burcu Esmersoy'un mutluluğu kısa sürdü. 3 hafta önce sevgilisinden de ayrılan Esmersoy'un sosyal medya hesaplarından yaptığı reklam paylaşımlarından kazandığı para şaşırttı.

Ürün başına 25 bin TL kazanıyor

4 milyon takipçili Instagram hesabından sıklıkla ürün tanıtımları yapan Burcu Esmersoy, sadece bir ürün tanıtımından 25 bin TL kazanıyor. Esmersoy, servet kazandığı Instagram hesabından sık sık kendi pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor. Kız arkadaşlarıyla tatilde olan Esmersoy, bikini ve mayolu pozlarıyla son dönemde dikkat çekiyor.