search menu
search
close

Burcu Esmersoy, Instagram reklamlarıyla servetine servet katıyor!

Allan Hakko'dan ayrılan Burcu Esmersoy, aşkta kaybetti ancak işte kazandı. Esmersoy, Instagram'da yaptığı ürün tanıtımıyla her paylaşımdan 25 bin TL kazanıyor.

Burcu Esmersoy, Instagram reklamlarıyla servetine servet katıyor!
-A A+

İş insanı Berk Suyabatmaz ile boşanmasının ardından Allan Hakko ile aşk yaşamaya başlayan Burcu Esmersoy'un mutluluğu kısa sürdü. 3 hafta önce sevgilisinden de ayrılan Esmersoy'un sosyal medya hesaplarından yaptığı reklam paylaşımlarından kazandığı para şaşırttı.

Ürün başına 25 bin TL kazanıyor

4 milyon takipçili Instagram hesabından sıklıkla ürün tanıtımları yapan Burcu Esmersoy, sadece bir ürün tanıtımından 25 bin TL kazanıyor. Esmersoy, servet kazandığı Instagram hesabından sık sık kendi pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor. Kız arkadaşlarıyla tatilde olan Esmersoy, bikini ve mayolu pozlarıyla son dönemde dikkat çekiyor.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Daha hafifi yok: Hindistan cevizli fit toplar Daha hafifi yok: Hindistan cevizli fit toplar
Tatlı
Enfes tat: Borcam böreği Enfes tat: Borcam böreği
Yemek
En Güncel Galeriler
İşte Yıldız Tilbe'nin sır gibi sakladığı kızı ve torunları!
İşte Yıldız Tilbe'nin sır gibi sakladığı kızı ve torunları!
20 yıllık eşinin kim olduğunu öğrenen şaşırıyor!Kocası da ünlü!
20 yıllık eşinin kim olduğunu öğrenen şaşırıyor!Kocası da ünlü!
Ünlü oyuncu, genç kalmak için enjekte ettirdiğiyle kan dondurdu!
Ünlü oyuncu, genç kalmak için enjekte ettirdiğiyle kan dondurdu!
Amuda kalkıp poz verdi! Takipçilerini mest etti!
Amuda kalkıp poz verdi! Takipçilerini mest etti!
X Factor'ün kadife sesli yarışmacısı 70 kilo verdi görenler tanıyamadı
X Factor'ün kadife sesli yarışmacısı 70 kilo verdi görenler tanıyamadı
İşte Kenan Doğulu ile Beren Saat'in ilişkisini bitiren o isim!
İşte Kenan Doğulu ile Beren Saat'in ilişkisini bitiren o isim!
Önceki Haberler
Ayva göbeğinizden bu yöntemlerle kurtulmak mümkün!
Ayva göbeğinizden bu yöntemlerle kurtulmak mümkün!
Kenan Doğulu'dan ayrılık iddialarına flaş yanıt!
Kenan Doğulu'dan ayrılık iddialarına flaş yanıt!
Yasmin'den bir cesur paylaşım daha! Dantelli iç çamaşırıyla poz verdi!
Yasmin'den bir cesur paylaşım daha! Dantelli iç çamaşırıyla poz verdi!
Aft yarasını anında geçiriyor!
Aft yarasını anında geçiriyor!
Tatilde korona önlemlerini unutan Demet, polisi görünce panikledi!
Tatilde korona önlemlerini unutan Demet, polisi görünce panikledi!
Bu vitaminin eksikliği diş eti kanamasına sebep oluyor!
Bu vitaminin eksikliği diş eti kanamasına sebep oluyor!
CNN Türk spikeri canlı yayında görevinden ayrıldı!
CNN Türk spikeri canlı yayında görevinden ayrıldı!
En hızlı kahvaltılık keyfi: Fit pankek tarifi
En hızlı kahvaltılık keyfi: Fit pankek tarifi
Yorumlar