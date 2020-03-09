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Nohutlu bulgur pilavı nasıl yapılır şahane bir lezzet!

Bugün elmaelma.com okurları için besleyici ve nefis bir pilav tarifi hazırladık. İşte şahane tadıyla nohutlu bulgur pilavı tarifi!

Nohutlu bulgur pilavı nasıl yapılır şahane bir lezzet!
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En sevilen yemeklerden biri olan bulgur pilavını nohutlu denemeye ne dersiniz? Üstelik bu lezzet oldukça besleyici olmasıyla diyet yapanların da tüketebilecekleri bir tarif. Buram buram bulgur kokusuyla, tadını zenginleştiren nohut ve baharatlarla bu pilavı yemeye doyamayacaksınız. İşte muhteşem tadıyla nohutlu bulgur pilavı tarifi!

Malzemeler:

1,5 yemek kaşığı tereyağı
1,5 yemek kaşığı zeytinyağı
1 su bardağı bulgur
2 su bardağı sıcak su(Et, sebze olabilir)
1 su bardağı haşlanmış nohut
1 yemek kaşığı domates salçası
1 adet soğan
2 adet orta boy çarliston biber
1 adet küçük boy kapya biber
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı kekik

Yapılışı:

Soğanları yemeklik doğrayın. Biberlerin çekirdeklerini çıkarım ve yarım ay şeklinde doğrayın. Geniş tabanlı bir tencereye yağları alın ve kısık ateşte ısıtın. Soğanları ekleyin ve 3-4 dakika kadar kavurun. Daha sonra bulguru ekleyin ve kavurmaya devam edin. Salçayı ekleyin karıştırın ve biberleri ilave edin. Kısa bir süre daha kavurun. Sıcak suyu tek seferde ekleyin, tuz ve karabiberi ekleyin.

Son olarak nohutları da ekleyerek 2-3 defa karıştırın. Kapağını kapatın. 4 dakika kadar yüksek ateşte, 4 dakika orta daha sonra da kısık ateşte ara sıra karıştırarak pişirin. Piştikten sonra ocağın altını kapatın kekik serpin ve kağıt havlu ile kapağını kapatarak 20 dakika demlendirin. Afiyet olsun...

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