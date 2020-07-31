Domates soslu sosis tarifi enfes bir tat!

Kahvaltı sofralarınıza pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz şahane bir lezzete yer açmaya ne dersiniz? Domates soslu sosis tarifinden bahsediyoruz. Yapılışı oldukça kolay olan bu şahane lezzet, kısa süre içerisinde vazgeçilmezleriniz arasına girecek. Peki domates soslu sosis tarifi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda domates soslu sosis tarifi. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER:

4 adet pratik sosis,4 yemek kaşığı domates püresi,1 tatlı kaşığı domates salçası,1 tatlı kaşığı tereyağ,2 adet sivri biber,1 dişsarımsak,1 çay kaşığı kimyon,1 çay kaşığıt uz,1/2 su bardağ ırendelenmiş kaşar peyniri,1 çay kaşığı kekik,6-7 adet doğranmış çekirdeksiz siyah zeytin,3/4 su bardağı kaynar su

HAZIRLANIŞI:

Sosisleri ortalama 0,5cm civarı doğrayın.Tereyağını sahanda eritip, sosisleri hafifçe soteleyin.Sosisler hafif renk aldıktan hemen sonra, ince ince kıydığınız yeşil biberleri ekleyin ve soteleyemeye devam edin.Biberler kendini bırakmaya başlayınca, salça, ince kıyılmış sarımsak ve domates püresini de ekleyip sotelemeye devam edin. Bu arada ısıyı kontrol altında tutun ki sarımsak ve salça yanmasın.Sarımsak ve salçanın kokusu çıkmaya başlayınca, kaynar suyu, kimyonu ve tuzu ekleyip karıştırın. Sos homojen bir kıvama gelsin.Tıkırdamaya başlayınca altını iyice kısın ve 10 dakika bu şekilde pişşin.Bu arada fırınınızı 200 derecede ısıtın.10 dakika pişen domates soslu sosisleri, fırına girebilen bir kaba aktarıp, üzerine rende kaşar kekik ve zeytinleri gelişigüzel bir şekilde koyup fırına atın.Kaşarlar kızarmaya başlar başlamaz "Domates Soslu Sosis" masadaki yerini almaya hazır.