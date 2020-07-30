Kerem Bürsin, Instagram'dan ölüm haberini duyurduğu babaannesinin cenazesine katılmadı!

Oyuncu Kerem Bürsin'in babaannesi Aliye Güler Bürsin, kalp yetmezliği nedeniyle iki gün önce yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncu, aldığı ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncusu Bürsin, cenaze törenine ise katılamadı.

Acı haberi Instagram'dan duyurdu

Babaannesini kaybeden oyuncu, Instagram'ın hikaye bölümünden acı haberi takipçileriyle paylaştı. Bürsin, babaannesi ile olan fotoğrafına 'Seni çok seviyorum. Nur içinde yat' notunu düştü.

Kerem, cenazeye katılamadı

Aliye Güler Bürsin, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Karşıyaka ilçesindeki Soğukkuyu Kabristan Camii'nde gerçekleşen cenaze törenine, Aliye Güler Bürsin'in Almanya'dan gelen oğlu Pamir Bürsin, kızı Nilay Bürsin ve sevenleri katıldı. Törene katılamayan oyuncu Kerem Bürsin'in gönderdiği çiçek, tabutun üstüne koyuldu. Aliye Güler Bürsin, Soğukkuyu Mezarlığı'na defnedildi.