Kolay ev baklavası nasıl yapılır damak çatlatan tat!

Bayram deyince evlerde yapılan vazgeçilmez bir tatlı baklava. Biraz zahmetli bir yapılışı olduğu için gözümüzü korkutsa da eşsiz lezzetiyle uğraşmaya değer tatlardan. Elmaelma.com olarak bayrama özel evde kolay ev baklavası yapmak isteyenler için pratik ev baklavası tarifi paylaşıyoruz. İşte evde kolay baklava tarifi...

Malzemeler; Mısır nişastası, 200 gram tereyağı, 250 gram robotta çekilmiş ceviz veya fındık, aldığı kadar un, yarım çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı sirke, 1 adet kabartma toz, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 3 adet yumurta

Şerbeti İçin; 4 su bardağı şeker, 5 su bardağı su, 2-3 damla limon suyu

Hazırlanışı:

Bir kabın içerisine 3 adet yumurtayı kırıp üzerine bir su bardağı sütü bir su bardağı sıvı yağı, bir tatlı kaşığı sirkeyi ve yarım çay kaşığı tuzu ekleyip karıştırıp üzerine aldığı kadar un ilave ediyoruz.

Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar hamuru güzelce yoğuruyoruz. Kulak memesi yumuşaklığında yoğurduğumuz hamuru 30 eşit parçaya ayırarak hamurları (ceviz büyüklüğünde) güzelce yuvarlıyoruz.

Yuvarladığımız hamurlardan 1 tane alıp üzerine mısır nişastası serpip oklava yardımı ile bir küçük tabak büyüklüğünde açarak kenarda bekletiyoruz. Diğer kalan hamurları da aynı şekilde oklava ve mısır nişastası yardımı ile bir küçük

Tabak büyüklüğünde açıp üst üste onar onar biriktiriyoruz.İlk on parçayı nişasta ve oklava yardımı ile bir fırın tepsisi büyüklüğünde yufka şekli veriyoruz. Tepsinin içine, açtığınız ilk on parça hamuru yerleştirip robottan çektiğiniz ceviz veya fındığı serpiştirin. Diğer on parçayı da oklava ve mısır nişastası yardımı ile ilk önce küçük tabak büyüklüğünde sonra tepsi büyüklüğünde yufka hazırlayarak tepsiye yerleştiriyoruz.

Tekrar robottan çektiğimiz ceviz veya fındığı serpiştirip baklavanın ikinci katını oluşturuyoruz. Geride kalan diğer on parçayı da oklava ve mısır nişastası yardımı İle ilk önce küçük tabak şeklinde açıp üste üste biriktirip sonra oklava ve mısır nişastası yardımı ile tepsi şeklini alacak şekilde yufka açıp son on parçayı da tepsiye güzelce yerleştiriyoruz. Sonra istediğimiz baklava dilimi şeklinde kesip 200 gram tereyağını eritip baklavanın üzerine eşit bir şekilde dökerek fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Hazırlamış olduğumuz şerbeti baklavanın üzerine döküp servise hazırlıyoruz. Afiyet olsun.