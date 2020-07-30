Reflüye ne iyi gelir şeftali reflü hastalığı için birebir!

Reflü, hayat kalitesini olumsuz yönde etkileyen mide problemlerinin başında geliyor. Reflü şikayetini yediğimiz gıdalar büyük oranda tetikliyor. Midede yanma, kramp ve karın ağrısı belirtileri gösteren reflüyü bazı besinlerle tedavi etmek mümkün. Reflünün tedavisinde alınan gıdalar ve beslenme düzeni çok önemli. İşte reflüye iyi gelen 8 harika besin!

Kereviz

Düşük kalorili yiyecekleri reflü hastalarının her zaman tüketmesi gerekiyor. Kereviz de düşük kalorilidir ve sindirim sistemi için oldukça faydalıdır. Kerevizi haşlayarak salataların içerisinde kullanılabilirsiniz.

Yulaf

Lifli besinler, midede kolayca enzimlenir. Bu nedenle sindirimi kolaylaştırır. Yemek borusundan mideye indiği anda mide tarafından sindirimine başlanır. Lifli gıdaların başında yulaf ürünleri ve yulaf ezmesi gelir. Özellikle az yağlı süt ile tüketildiğinde yulaf ezmesi ve ekmeği hem reflüye iyi gelir hem de uzun süreli tokluk hissi verir.

Şeftali



Şeftali lif kaynağı meyvelerden biri. Sindirimi kolay ve asit içermeyen bu besini reflü hastaları öğünlerinde tercih edebilir.

Haşlanmış patates

Nişasta bakımından zengin bir besin olan patates, haşlanarak tüketildiğinde reflü hastalığına iyi gelir. Haşlandığı için yağ oranı ve asit düzeyi artmaz.

Muz

Reflü hastalarının tercih edebileceği meyvelerin başında muz gelir. Ph değerinin çok düşük olması, enerji vermesi nedeniyle rahatlıkla tüketilebilir.

Lahana

İçerdiği C vitamini ve demir sayesinde birçok hastalığa iyi gelen lahana, reflü hastalarının öğünlerinde rahatlıkla tercih edebileceği bir besindir. Asit oranı düşük olduğu için çok faydalıdır.

Brokoli

Reflü semptomlarının azalmasına yardımcı olan brokoli, besin değeri bakımından çok yüksek bir sebzedir. Mide yanmasına da iyi geldiği için iyi bir alternatif öğün olabilir.