search menu
search
close

Reflüye ne iyi gelir şeftali reflü hastalığı için birebir!

Midede yanma, kramp ve karın ağrısı gibi sorunlara yol açan reflüyü yediklerinizle kontrol altına alabilirsiniz. Reflüye iyi gelen 8 mucizevi besini sıraladık!

Reflüye ne iyi gelir şeftali reflü hastalığı için birebir!
-A A+

Reflü, hayat kalitesini olumsuz yönde etkileyen mide problemlerinin başında geliyor. Reflü şikayetini yediğimiz gıdalar büyük oranda tetikliyor. Midede yanma, kramp ve karın ağrısı belirtileri gösteren reflüyü bazı besinlerle tedavi etmek mümkün. Reflünün tedavisinde alınan gıdalar ve beslenme düzeni çok önemli. İşte reflüye iyi gelen 8 harika besin!

Kereviz

Düşük kalorili yiyecekleri reflü hastalarının her zaman tüketmesi gerekiyor. Kereviz de düşük kalorilidir ve sindirim sistemi için oldukça faydalıdır. Kerevizi haşlayarak salataların içerisinde kullanılabilirsiniz.

Yulaf

Lifli besinler, midede kolayca enzimlenir. Bu nedenle sindirimi kolaylaştırır. Yemek borusundan mideye indiği anda mide tarafından sindirimine başlanır.  Lifli gıdaların başında yulaf ürünleri ve yulaf ezmesi gelir. Özellikle az yağlı süt ile tüketildiğinde yulaf ezmesi ve ekmeği hem reflüye iyi gelir hem de uzun süreli tokluk hissi verir. 

Şeftali

Şeftali lif kaynağı meyvelerden biri. Sindirimi kolay ve asit içermeyen bu besini reflü hastaları öğünlerinde tercih edebilir.

Haşlanmış patates

Nişasta bakımından zengin bir besin olan patates, haşlanarak tüketildiğinde reflü hastalığına iyi gelir. Haşlandığı için yağ oranı ve asit düzeyi artmaz.

Muz

Reflü hastalarının tercih edebileceği meyvelerin başında muz gelir. Ph değerinin çok düşük olması, enerji vermesi nedeniyle rahatlıkla tüketilebilir.

Lahana

İçerdiği C vitamini ve demir sayesinde birçok hastalığa iyi gelen lahana, reflü hastalarının öğünlerinde rahatlıkla tercih edebileceği bir besindir. Asit oranı düşük olduğu için çok faydalıdır.

 Brokoli

Reflü semptomlarının azalmasına yardımcı olan brokoli, besin değeri bakımından çok yüksek bir sebzedir. Mide yanmasına da iyi geldiği için iyi bir alternatif öğün olabilir.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Cilt tipine göre kapatıcı seçmenin 2 temel noktası! Cilt tipine göre kapatıcı seçmenin 2 temel noktası!
Makyaj
6 yıllık ilişkide mutlu son! Gupse ile Barış'ın nikahından ilk kareler 6 yıllık ilişkide mutlu son! Gupse ile Barış'ın nikahından ilk kareler
Magazin
En Güncel Galeriler
Burcu'nun denizde zor anları! Bikinisiyle fena yakalandı!
Burcu'nun denizde zor anları! Bikinisiyle fena yakalandı!
Tatil sezonunu açan Nilperi'den peş peşe cesur pozlar!
Tatil sezonunu açan Nilperi'den peş peşe cesur pozlar!
Bahar'dan ayna karşısında olay poz! Frikiğin dibine vurdu!
Bahar'dan ayna karşısında olay poz! Frikiğin dibine vurdu!
İşte hayranı olduğumuz ünlülerin ilginç takıntıları ve korkuları!
İşte hayranı olduğumuz ünlülerin ilginç takıntıları ve korkuları!
Kilosuna gelen eleştirilere kulak tıkadı! Ateşli pozları olay!
Kilosuna gelen eleştirilere kulak tıkadı! Ateşli pozları olay!
10 yaşında yatak odasında evlendik sonra bana... Bomba açıklamalar!
10 yaşında yatak odasında evlendik sonra bana... Bomba açıklamalar!
Önceki Haberler
Bayrama hazırlık: Kolay ev baklavası
Bayrama hazırlık: Kolay ev baklavası
Vazgeçilmez tat: Bayram kavurması
Vazgeçilmez tat: Bayram kavurması
Çukur hayranlarına müjde! İşte çekimlerin başlayacağı tarih!
Çukur hayranlarına müjde! İşte çekimlerin başlayacağı tarih!
Bu besinler mutluluktan baş döndürüyor!
Bu besinler mutluluktan baş döndürüyor!
Serel Yereli, iç çamaşırlı pozlarını paylaşarak meydan okudu!
Serel Yereli, iç çamaşırlı pozlarını paylaşarak meydan okudu!
Ünlü oyuncu ölüm haberini duyurduğu babaannesinin cenazesine katılmadı
Ünlü oyuncu ölüm haberini duyurduğu babaannesinin cenazesine katılmadı
Hayal kırıklığının hayatınıza yapışmasını istemiyorsanız...
Hayal kırıklığının hayatınıza yapışmasını istemiyorsanız...
İzzet'in kızı yaşında fenomene yazdığı mesaj ifşalandı: Ofisime gel!
İzzet'in kızı yaşında fenomene yazdığı mesaj ifşalandı: Ofisime gel!
Yorumlar