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Mutluluk hormonunu artıran besinler neler karpuz bunlardan biri!

İçerisindeki vitamin ve minerallerle mutluluk hormonunu artıran besinleri tüketerek mutlu olmak mümkün! İşte mutluluktan baş döndüren o besinler...

Mutluluk hormonunu artıran besinler neler karpuz bunlardan biri!
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Çağımızın en büyük sorunlarından biri stres ve depresyon. Bu iki problemi çözebilmek içinse bizi mutlu eden alışkanlıklara, doğru beslenme şekline yönelmek gerekiyor. Doğa, her konuda olduğu gibi bu konuda da bize yardımcı oluyor. Öyle besinler var ki düzenli tüketildiğinde sağlıklı bir ruh halinde ve daha mutlu olmamıza olanak tanıyor.

İşte mutluluk hormonunu artıran besinler...

Karpuz; B6 vitamini sayesinde uykuyu düzenler.

Bal; mutlu hissetmemize yarayan serotonin sentezinden sorumlu triptofanın kullanımını sağlar.

Elma; Antioksidan içeriği sayesinde beyin fonksiyonlarını olumlu yönde etkiler.

Omega 3 yağ asitleri (balık, semizotu, ceviz); Kalp koruyuculuğunun yanı sıra depresyon ve anksiyeteye karşı da olumlu etkisi var.

Yeşil çay; mod yükseltici fitokimyasal olan tanenleri içerir ve konsantrasyonu arttırır.

Kuşkonmaz iyi bir folik asit kaynağıdır. Ayrıca ıspanak, turp, brokoli ve brüksel lahanası folik asit içerir ve depresyona iyi gelir.

Hindi, çikolata, tavuk, nohut, semizotu melatonin üretimini sağlayan triptofandan zengindir ve iyi bir uyku sağlar. Düşük D vitamini seviyeleri de ruh halini olumsuz etkiler. En iyi kaynak güneştir. Besinlerde ise yumurta, somon ve ton balığı az da olsa D vitamini içerir.

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