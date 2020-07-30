search menu
search
close

Bayram kavurması nasıl yapılır tam bir lezzet şöleni!

Kurban bayramı için lezzetli bir kavurma yapmak istiyorsanız tarifimize mutlaka göz atın! İşte dumanı üstünde enfes bayram kavurması tarifi...

Bayram kavurması nasıl yapılır tam bir lezzet şöleni!
-A A+

Kurban bayramı sevdiklerimizle kavuşmanın yanında taze ve lezzetli etlerden tattığımız güzel günleri akıllara getiriyor. Siz de geniş aile sofralarında benzersiz bir kavurma yemeği arıyorsanız bu tarife mest olacaksınız. Kuzu butuyla yapılan kavurmanın tadına doymak mümkün olmayacak. Peki bayram kavurması nasıl yapılır? Püf noktası nedir? İşte şahane tadıyla bayram kavurması tarifi...

Malzemeler:

1 kilogram kuzu but eti
2 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı kekik

Arzuya göre:

1 adet büyük boy domates
2 adet yeşil sivri biber
1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
1/2 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

But etinin yağlı tarafından çıkarttığınız kuzu etini küp şeklinde doğrayın. Kavurma işleminde kuzu etinin kendi yağını ayrıca kullanacaksanız onları da küçük parçalar halinde kesin. Mümkünse döküm bir tencerede kuzunun iç yağını eritin eğer ekstra yağ kullanmayacaksanız kızgın durumda olan tencereye doğradığınız kuzu etlerini aktarın.

Yüksek ateşte, çok fazla karıştırmadan etleri mühürleyin. Bu şekilde yumuşak kalan ve suyunu içine hapseden etleri, kapağını kapattığınız tencerede, kısık ateşte yaklaşık 35 dakika kadar pişirin. Kullandığınız etin ırkına ve dinlenme süresine göre pişirme süresi değişiklik gösterecektir. Pişme derecesini kontrol edin, etler arzu ettiğiniz kadar yumuşamadıysa azar azar sıcak su ekleyip, pişirmeye devam edin.

Suyunu çeken ve yumuşayan etlere tereyağını ekledikten sonra 2-3 dakika daha kavurun. Bu aşamada tuz ve kekik ekleyin. Baharatlarla tadını alan bayram kavurması servise hazır. Kavurmayı daha farklı şekilde sunmak isterseniz kabuğunu soyup, küçük küpler halinde doğradığınız domates ve ince ince kestiğiniz sivri biberleri bu aşamada ekleyin. Kırmızı pul biber ve karabiber katın. Biberler renk alana kadar yüksek ateşte soteledikten sonra sıcak olarak servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Reflüye iyi gelen 8 muhteşem besin! Reflüye iyi gelen 8 muhteşem besin!
Sağlık
Bayrama hazırlık: Kolay ev baklavası Bayrama hazırlık: Kolay ev baklavası
Tatlı
En Güncel Galeriler
Burcu'nun denizde zor anları! Bikinisiyle fena yakalandı!
Burcu'nun denizde zor anları! Bikinisiyle fena yakalandı!
Tatil sezonunu açan Nilperi'den peş peşe cesur pozlar!
Tatil sezonunu açan Nilperi'den peş peşe cesur pozlar!
Bahar'dan ayna karşısında olay poz! Frikiğin dibine vurdu!
Bahar'dan ayna karşısında olay poz! Frikiğin dibine vurdu!
İşte hayranı olduğumuz ünlülerin ilginç takıntıları ve korkuları!
İşte hayranı olduğumuz ünlülerin ilginç takıntıları ve korkuları!
Kilosuna gelen eleştirilere kulak tıkadı! Ateşli pozları olay!
Kilosuna gelen eleştirilere kulak tıkadı! Ateşli pozları olay!
10 yaşında yatak odasında evlendik sonra bana... Bomba açıklamalar!
10 yaşında yatak odasında evlendik sonra bana... Bomba açıklamalar!
Önceki Haberler
Çukur hayranlarına müjde! İşte çekimlerin başlayacağı tarih!
Çukur hayranlarına müjde! İşte çekimlerin başlayacağı tarih!
Bu besinler mutluluktan baş döndürüyor!
Bu besinler mutluluktan baş döndürüyor!
Serel Yereli, iç çamaşırlı pozlarını paylaşarak meydan okudu!
Serel Yereli, iç çamaşırlı pozlarını paylaşarak meydan okudu!
Ünlü oyuncu ölüm haberini duyurduğu babaannesinin cenazesine katılmadı
Ünlü oyuncu ölüm haberini duyurduğu babaannesinin cenazesine katılmadı
Hayal kırıklığının hayatınıza yapışmasını istemiyorsanız...
Hayal kırıklığının hayatınıza yapışmasını istemiyorsanız...
İzzet'in kızı yaşında fenomene yazdığı mesaj ifşalandı: Ofisime gel!
İzzet'in kızı yaşında fenomene yazdığı mesaj ifşalandı: Ofisime gel!
Cilt tipine göre kapatıcı seçmenin 2 temel noktası!
Cilt tipine göre kapatıcı seçmenin 2 temel noktası!
6 yıllık ilişkide mutlu son! Gupse ile Barış'ın nikahından ilk kareler
6 yıllık ilişkide mutlu son! Gupse ile Barış'ın nikahından ilk kareler
Yorumlar