Bayram kavurması nasıl yapılır tam bir lezzet şöleni!

Kurban bayramı sevdiklerimizle kavuşmanın yanında taze ve lezzetli etlerden tattığımız güzel günleri akıllara getiriyor. Siz de geniş aile sofralarında benzersiz bir kavurma yemeği arıyorsanız bu tarife mest olacaksınız. Kuzu butuyla yapılan kavurmanın tadına doymak mümkün olmayacak. Peki bayram kavurması nasıl yapılır? Püf noktası nedir? İşte şahane tadıyla bayram kavurması tarifi...

Malzemeler:

1 kilogram kuzu but eti

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kekik

Arzuya göre:

1 adet büyük boy domates

2 adet yeşil sivri biber

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

1/2 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

But etinin yağlı tarafından çıkarttığınız kuzu etini küp şeklinde doğrayın. Kavurma işleminde kuzu etinin kendi yağını ayrıca kullanacaksanız onları da küçük parçalar halinde kesin. Mümkünse döküm bir tencerede kuzunun iç yağını eritin eğer ekstra yağ kullanmayacaksanız kızgın durumda olan tencereye doğradığınız kuzu etlerini aktarın.

Yüksek ateşte, çok fazla karıştırmadan etleri mühürleyin. Bu şekilde yumuşak kalan ve suyunu içine hapseden etleri, kapağını kapattığınız tencerede, kısık ateşte yaklaşık 35 dakika kadar pişirin. Kullandığınız etin ırkına ve dinlenme süresine göre pişirme süresi değişiklik gösterecektir. Pişme derecesini kontrol edin, etler arzu ettiğiniz kadar yumuşamadıysa azar azar sıcak su ekleyip, pişirmeye devam edin.

Suyunu çeken ve yumuşayan etlere tereyağını ekledikten sonra 2-3 dakika daha kavurun. Bu aşamada tuz ve kekik ekleyin. Baharatlarla tadını alan bayram kavurması servise hazır. Kavurmayı daha farklı şekilde sunmak isterseniz kabuğunu soyup, küçük küpler halinde doğradığınız domates ve ince ince kestiğiniz sivri biberleri bu aşamada ekleyin. Kırmızı pul biber ve karabiber katın. Biberler renk alana kadar yüksek ateşte soteledikten sonra sıcak olarak servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.