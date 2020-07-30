Serel Yereli, çıplak fotoğraflarıyla meydan okudu çıplak, giyinik canım nasıl isterse!

İç çamaşırlı pozlarıyla gündemden düşmeyen Serel Yereli, "Sizden korkan sizin gibi olsun. Beğendim koyuyorum. Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse!" notuyla peş peşe iç çamaşırlı paylaşımda bulundu. Yereli, beyaz renk iç çamaşırına da "Bir gün gelinlik giyeceksem o bu olur" dedi.

Kimseyi umursamıyor

Eğitimini İngiltere'de sürdüren genç oyuncu, bu seferde bikinili pozlarını koyarak yapılan yorumları umursamadığını söyledi.

"Beğendim koyuyorum"

Serel Yereli, paylaştığı bikinili pozlara, "Artık tamamen saldım. Zamanında neden çekinmişim hayret. Sizden korkan sizin gibi olsun. Beğendim koyuyorum. Çıplak, giyinik, evde, mutfakta, sokakta... Canım ne zaman, nasıl isterse. Hikayenin sonu" açıklamasını yazdı.