Çukur dizisinin çekimlerinin başlayacağı tarih belli oldu!

Koronavirüs salgını nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerden biri de Çukur'du. Aras Bulut İynemli, Hazal Subaşı, Damla Sönmez, Öner Erkan, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili gibi pek çok ismi kadrosunda bulunduran Çukur'un yeni sezon çekimleri için tarih belli oldu. Dizinin çekimlerin ise 10 ya da 15 Ağustos'ta yapılması planlanıyor.

26. Bölüm evden çekilmişti

Sevilen dizi, karantinada ilginç bir deneme yapılarak oyuncuların evlerinden kendi telefonlarıyla çektikleri videolarla 26. bölüm çekilmişti.

Çukur'un son bölümünde neler oldu?

Çukur 3. sezon 26. bölümde telekonferans ile çevrimiçi ortamda buluşan Koçovalı kardeşler aralarındaki problemi yine çözemediler ve bildikleri yoldan gitmeye karar verdiler. Mahalledekiler de görüntülü toplantı yaparak yeni düşmanları Arık Böke Erdenet hakkında topladıkları bilgileri birbirleri ile paylaştılar can alıcı bilgi tabi ki Medet'ten geldi. Salgından önceki son bölümde Yamaç Koçovalı liderliğindeki Çukur, Çağatay Erdenet'ten kurtulmayı başarmıştı. Çağatay'ı tuzağa düşürmek için harika bir plan yapan Yamaç ve Salih, kanıtlarla beraber Çağatay'ı polise teslim ediyor. Çağatay, Erdenet nüfuzunu kullanarak hapis cezasından kurtuluyor fakat babasının kementini yemekten kurtulamıyor. Erdenet ailesi Çukur'a karşı oyuncu değişikliğine gidiyor. Oyunda artık Çukur'u daha ciddiye alan ve ilk günden tek başına Çukur'a giderek Yamaç'ın karşısına dikilen Arık Böke Erdenet var.