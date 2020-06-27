Fit pankek nasıl yapılır hızlıca hazırlayabileceksiniz!

Fit pankek nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Püf noktaları neler? Hızlı bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu kahvaltı tarifi sofralarınızın vazgeçilmezi olacak. Hem pratik hem de sağlıklı olan bu şahane lezzete hayran kalacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda fit pankek tarifi. Şimdiden afiyetler olsun.

MALZEMELER:

1 adet yumurta,5 çorba kaşığı yulaf ezmesi,5 çorba kaşığı yoğurt,4 dilim beyaz peynir,1 tutam maydanoz,1 dal taze soğan,Ü1/2 çay kaşığı karbonat,1 tatlı kaşığı zeytinyağı

HAZIRLANIŞI:

Yulaf ezmesini mutfak robotunda inceltin.Yumurtayı bir kasede çırpın, üzerine yoğurdu ekleyip tekrar çırpın.Peyniri ufak parçalar haline getirip kaseye ekleyin.Maydanoz ve yeşil soğanı incecik doğrayıp kaseye ekleyin.İncelttiğiniz yulaf ezmesi ve karbonatı da ekleyip iyice karıştırın.Buz dolabında en az 10-15 dakika bekletin. (Zamanınız varsa daha çok bekletin.)Yapışmaz tavayı ısıtın, zeytinyağını koyun, peçeteyle fazlasını alabilirsiniz. (sadece bir kez zeytinyağı koyun, bütün pankekler için yeterli olacaktır.)Yaklaşık 2 çorba kaşığı kadar hamuru tavaya koyup yayın, üzeri kabarmaya başlayınca çevirin. Afiyet olsun.