Boyun ağrısı nasıl geçer buz uygulamak iyi geliyor!

Masabaşında uzun saatler aynı pozisyonda çalışmak, duruş bozuklukları, stres gibi faktörler boyun ağrılarını tetikliyor. Boyun ağrılarının bir kısmı ise altında yatan tıbbi rahatsızlık sonrası gelişiyor. Bu nedenle hafife alınmaması gereken bu rahatsızlığın şikayetleri görüldüğünde mutlaka bir hekime başvurmak gerekiyor. Boyun ağrıları hakkında merak ettiğiniz tüm bilgileri biraraya getirdik...

Boyun ağrısı belirtileri

Boynun farklı noktalarında ve farklı şekillerde boyun ağrıları olabilir. Boyun ağrısı belirtileri ilerlerse uyumak zorlaşabilir. Bunun yanı sıra; giyinme, işe gitme veya araba sürüşü gibi günlük hayatın gerektirdiği eylemleri yapmak zorlaşır. Zayıflık, uyuşukluk ve karıncalanma ile birlikte boyun ağrısının artması altta yatan ciddi bir sorunun göstergesi olabileceği için derhal doktora başvurulmalıdır.

Boyun ağrısı neden olur?

Boyun ağrısı nedenleri şu şekildedir:

Kas gerilmeleri: Bilgisayarınızda veya akıllı telefonunuzda çok fazla zaman geçirmek gibi aşırı kullanım, genellikle kas gerginliklerini tetikler. Yatarak kitap okumak veya dişlerinizi sıkmak gibi küçük şeyler bile boyun kaslarınızı zorlayabilir.

Eklem ve kıkırdak aşınmaları: Vücudunuzdaki diğer eklemler gibi, boyun eklemleriniz de yaşlandıkça aşınma eğilimindedir. Osteoartrit, omurlarınız (vertebra) arasındaki minderlerin (kıkırdak) bozulmasına neden olur. Vücudunuz yaşlandıkça eklem hareketini etkileyen ve ağrıya neden olan kemik mahmuzları (uzantıları) oluşturur.

Sinir sıkışması: Boynunuzda bulunan omurlardaki fıtıklaşmış diskler veya kemik mahmuzları omurilikten yayılan sinirlere baskı yapabilir.

Yaralanmalar: Araba kazalarında arkadan darbe almak, genellikle kırbaç hareketi zedelenmesi denen bir duruma neden olur. Bu durumda baş önce geriye doğru daha sonra da öne doğru hızla sarsılır ve yumuşak doku zedelenmesi yaşanır.

Hastalıklar: Romatoid artrit, menenjit veya kanser gibi bazı hastalıklar boyun ağrısına neden olabilir.

Boyun ağrısı nasıl geçer?

Buz ve/veya ısı

Buz uygulamak, şişliği ve ağrıyı azaltmak için antienflamatuar olarak kullanılabilir. Başlangıçta, boyun ağrısı için soğuk kompres kullanmak daha iyidir. Bunun nedeni soğuk uygulamaların küçük kan damarlarını geçici olarak kapatabilmesi ve şişmeyi engellemesidir. Birkaç gün sonra, alternatif olarak buz veya ısı uygulanabilir. Sürekli ısı uygulamak, şişliğin artmasına neden olabilir.

Masaj

Çoğunlukla buz veya ısı uygulandıktan sonra tercih edilmelidir. Derinlemesine bir masaj, kas gerginliği ile spazmları yatıştırır ve ağrıyı azaltır.

Duruşu düzeltmek

Kötü duruş boyun ağrısına neden oluyorsa, basit değişiklikler ağrıya çözüm olabilir. Çalışırken doğru şekilde konumlandırılmış sandalye, monitör ve klavye kullanmak, uyurken doğru uyuyuş pozisyonu almak (sırt üstü) ve boynu destekleyen yastıklar kullanmak ağrıları azaltabilir.

Yaşam tarzı değişiklikleri

Bazı aktivitelerin boyun ağrısını tetiklediği tespit edilirse, bu aktivitelerin sınırlandırılması veya önlenmesi gerekebilir. Örneğin, akıllı telefonda zaman geçirildikten sonra boyun ağrıyorsa bu faaliyet azaltılmalıdır. Ayrıca telefona bakarken boynu daha dik tutmak için telefonun göz hizasına yakın tutulması gerekir.

Reçetesiz ilaçlar

Birçok reçetesiz ağrı kesici iltihabı azaltmak veya ağrı sinyallerinin beyne ulaşmasını engellemek için kullanılabilir.